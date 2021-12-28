Головною претензією Кенді Фрейзер є те, що TikTok змушує модераторів працювати у виснажливому темпі. За її словами, правила майже не дають можливості відпочити і змушують дивитися сотні відеороликів в день з невеликими паузами. Модератори працюють по 12 годин за зміну і мають право всього на одну годину обіду і дві перерви по 15 хвилин.

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Що відомо

Попри таку малу кількість часу на відпочинок, працівники все одно не встигають виконувати встановлені компанією нормативи.

Найчастіше працівникам доводиться включати до 10 роликів одночасно і дивитися їх не повністю.

The Verge раніше розповідали, що TikTok суворо стежить за робочим часом модераторів і карає їх за будь-яку несанкціоновану перерву.

Однак навіть не це найстрашніше, каже позивачка. Вона працювала на стороннього підрядника, який уклав договір з ByteDance, і за час своєї праці надивилася неймовірних кошмарів.

Люди намагаються завантажити на майданчик не тільки лайфхаки, дурні пісні й відео з котиками — Фрейзер розповіла, про сцени насильства над тваринами, огидних сексуальних маніпуляцій, зґвалтувань, і навіть канібалізму. Вони й досі викликають у неї жахливі почуття, навіть через деякий час після звільнення.

Дівчина ділиться, що після цієї роботи у неї почалися проблеми з психічним здоров'ям. Зокрема, вона відчуває тривожні симптоми, ознаки посттравматичного стресового розладу, панічні атаки й напади депресії. Крім того, у неї спостерігаються проблеми зі сном — вона страждає від нічних кошмарів, в яких фігурують жахи з TikTok-відеороликів.

Позов, який подала Кенді, є відкритим – це означає, що до нього можуть приєднатися інші постраждалі й тоді він стане колективним. Дівчина вимагає від ByteDance фінансового відшкодування за заподіяну їй шкоду й оплати лікування її психічних розладів. Крім того, позов зобов'язує компанію створити медичний фонд для модераторів контенту і переглянути нещадний графік їх роботи.

На жаль, такі ситуації у світі соцмереж не рідкість. Раніше світовими ЗМІ прокотилася хвиля публікацій про модераторів Facebook. Зокрема, BBC написало історію дівчини, яка також отримала психічні розлади після роботи модератором – вона була змушена працювати із постійним зображенням насилля, експлуатації, порнографії, самогубств та іншого. Стаття вийшла під заголовком "Кожен день був кошмаром". Крім того, про працівників Facebook, які чистять контент від забороненого вмісту, зняли документальний фільм, який називається The Cleaners (Чистильники). Він торкнувся аналогічних питань.