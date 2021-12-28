Головною претензією Кенді Фрейзер є те, що TikTok змушує модераторів працювати у виснажливому темпі. За її словами, правила майже не дають можливості відпочити і змушують дивитися сотні відеороликів в день з невеликими паузами. Модератори працюють по 12 годин за зміну і мають право всього на одну годину обіду і дві перерви по 15 хвилин.
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Що відомо
- Попри таку малу кількість часу на відпочинок, працівники все одно не встигають виконувати встановлені компанією нормативи.
- Найчастіше працівникам доводиться включати до 10 роликів одночасно і дивитися їх не повністю.
- The Verge раніше розповідали, що TikTok суворо стежить за робочим часом модераторів і карає їх за будь-яку несанкціоновану перерву.
- Однак навіть не це найстрашніше, каже позивачка. Вона працювала на стороннього підрядника, який уклав договір з ByteDance, і за час своєї праці надивилася неймовірних кошмарів.
- Люди намагаються завантажити на майданчик не тільки лайфхаки, дурні пісні й відео з котиками — Фрейзер розповіла, про сцени насильства над тваринами, огидних сексуальних маніпуляцій, зґвалтувань, і навіть канібалізму. Вони й досі викликають у неї жахливі почуття, навіть через деякий час після звільнення.
Дівчина ділиться, що після цієї роботи у неї почалися проблеми з психічним здоров'ям. Зокрема, вона відчуває тривожні симптоми, ознаки посттравматичного стресового розладу, панічні атаки й напади депресії. Крім того, у неї спостерігаються проблеми зі сном — вона страждає від нічних кошмарів, в яких фігурують жахи з TikTok-відеороликів.
Позов, який подала Кенді, є відкритим – це означає, що до нього можуть приєднатися інші постраждалі й тоді він стане колективним. Дівчина вимагає від ByteDance фінансового відшкодування за заподіяну їй шкоду й оплати лікування її психічних розладів. Крім того, позов зобов'язує компанію створити медичний фонд для модераторів контенту і переглянути нещадний графік їх роботи.