Модератори Facebook погрожують припинити роботу: що сталося в компанії

12 січня 2022 , 21:03
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Джерело:

The Verge

Працівники, зайняті модеруванням Facebook, схоже, готові оголосити страйк. Однак винна у цьому не сама Meta, яка володіє соцмережею, а стороння компанія, чиїми послугами користується Facebook.

Модератори Facebook працюють через агентство Accenture. Вони написали відкритий лист керівництву компанії з вимогою виплатити заборговану зарплату.

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Що сталося

  • Accenture, яка уклала з Facebook контракт на модерацію контенту вартістю 500 мільйонів доларів, запевняє, що гроші не прийшли через зміну бухгалтерської компанії.
  • Під час першої спроби запустити гроші, сталася незрозуміла помилка і показники зарплат просто обнулилися.
  • Агентство заявило, що не знає точних термінів розв'язання проблеми, але компанія виплатить всі гроші, які заборгувала, коли проведе відповідні розрахунки, а також покриє штрафи за прострочення оплати.
  • Після публікації колективного листа компанія вирішила видати кілька одноразових платежів, поки не проведе повний перерахунок.
  • Ці гроші отримала тільки частина співробітників.

Деякі працівники були змушені брати кредити, щоб "купити їжу для своїх дітей", цитує слова одного з працівників видання The Verge. Станом на вечір понеділка, як заявив ще один модератор, понад 50 осіб з його команди все ще не отримали зарплату.

Наразі сама Accenture повідомляє, що жодних зупинок у роботі модераторів не було. 

Автор: Олександр Гайдамашко