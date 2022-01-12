Модератори Facebook погрожують припинити роботу: що сталося в компанії
12 січня 2022 , 21:03Читать новость на русском
Джерело:The Verge
Працівники, зайняті модеруванням Facebook, схоже, готові оголосити страйк. Однак винна у цьому не сама Meta, яка володіє соцмережею, а стороння компанія, чиїми послугами користується Facebook.
Модератори Facebook працюють через агентство Accenture. Вони написали відкритий лист керівництву компанії з вимогою виплатити заборговану зарплату.
Цікаво Найкращий подарунок для родини – телевізор від Samsung
Що сталося
- Accenture, яка уклала з Facebook контракт на модерацію контенту вартістю 500 мільйонів доларів, запевняє, що гроші не прийшли через зміну бухгалтерської компанії.
- Під час першої спроби запустити гроші, сталася незрозуміла помилка і показники зарплат просто обнулилися.
- Агентство заявило, що не знає точних термінів розв'язання проблеми, але компанія виплатить всі гроші, які заборгувала, коли проведе відповідні розрахунки, а також покриє штрафи за прострочення оплати.
- Після публікації колективного листа компанія вирішила видати кілька одноразових платежів, поки не проведе повний перерахунок.
- Ці гроші отримала тільки частина співробітників.
Деякі працівники були змушені брати кредити, щоб "купити їжу для своїх дітей", цитує слова одного з працівників видання The Verge. Станом на вечір понеділка, як заявив ще один модератор, понад 50 осіб з його команди все ще не отримали зарплату.
Наразі сама Accenture повідомляє, що жодних зупинок у роботі модераторів не було.