Модератори Facebook працюють через агентство Accenture. Вони написали відкритий лист керівництву компанії з вимогою виплатити заборговану зарплату.

Цікаво Найкращий подарунок для родини – телевізор від Samsung

Що сталося

Accenture, яка уклала з Facebook контракт на модерацію контенту вартістю 500 мільйонів доларів, запевняє, що гроші не прийшли через зміну бухгалтерської компанії.

Під час першої спроби запустити гроші, сталася незрозуміла помилка і показники зарплат просто обнулилися.

Агентство заявило, що не знає точних термінів розв'язання проблеми, але компанія виплатить всі гроші, які заборгувала, коли проведе відповідні розрахунки, а також покриє штрафи за прострочення оплати.

Після публікації колективного листа компанія вирішила видати кілька одноразових платежів, поки не проведе повний перерахунок.

Ці гроші отримала тільки частина співробітників.

Деякі працівники були змушені брати кредити, щоб "купити їжу для своїх дітей", цитує слова одного з працівників видання The Verge. Станом на вечір понеділка, як заявив ще один модератор, понад 50 осіб з його команди все ще не отримали зарплату.

Наразі сама Accenture повідомляє, що жодних зупинок у роботі модераторів не було.