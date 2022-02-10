Модератор китайської відеоплатформи Bilibili помер від перевтоми на робочому місці

Офіційно компанія заперечує звинувачення, але визнала, що повинна приділяти більше часу здоров'ю співробітників. Bilibili обіцяє найняти 1000 нових співробітників.

Раптова смерть модератора Bilibili відновила громадські дискусії щодо культури надмірної роботи китайських технологічних компаній. Новина привернула додаткову увагу, оскільки це сталося в період активних святкувань Китайського Нового року, найважливішого щорічного державного свята Китаю.

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Що сталося

Про цей випадок написав користувач соцмережі Weibo Ван Луобей, залучивши 290 мільйонів переглядів.

Згідно з його інформацією, модератор 12 годин безперервно працював на вихідних , оголошених на честь Нового року – з 9:00 до 21:00.

, оголошених на честь Нового року – з 9:00 до 21:00. Вдень 4 лютого працівнику стало погано і його терміново доставили до лікарні.

Смерть від крововиливу в мозок констатували близько 20:00 того ж дня після того, як багатогодинні спроби порятунку не допомогли.

7 лютого Bilibili відправила лист співробітникам, в якому заявила, що померлий не працював зайвих годин перед смертю, але впливові інтернет-ресурси стверджують інше.

Пізніше компанія опублікувала результати внутрішнього розслідування, згідно з якими співробітник працював у вихідні по вісім годин на день – з 9:30 ранку до 18:30.

Ситуація прикувала до Bilibili додаткову увагу влади, адже ще серпні 2021 року Верховний суд Китаю оголосив незаконною "систему 996" – великі компанії працювали з дев'ятої ранку до дев'ятої вечора шість днів на тиждень. Такий графік діяв в Alibaba (яка володіє сервісом Bilibili) та Tencent. Деякі компанії дійсно відмовилися від системи, але натомість скоротили зарплати.

Компанія стверджує, що створила спеціальну групу для співпраці з поліцією та родиною працівника, щоб розібратися в цьому питанні. Bilibili додала, що бурхлива реакція на історію в соцмережах спонукала її вжити заходів, щоб "гарантувати здоров'я модераторів і запобігти повторенню подібних трагедій". Щоб зменшити навантаження, обіцяють найняти ще 1000 людей і частіше перевіряти здоров'я працівників.