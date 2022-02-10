Раптова смерть модератора Bilibili відновила громадські дискусії щодо культури надмірної роботи китайських технологічних компаній. Новина привернула додаткову увагу, оскільки це сталося в період активних святкувань Китайського Нового року, найважливішого щорічного державного свята Китаю.

Цікаво Видання Wired взяло інтерв'ю у колишнього топменеджера Telegram, а той виявився шахраєм

Що сталося

Про цей випадок написав користувач соцмережі Weibo Ван Луобей, залучивши 290 мільйонів переглядів.

Згідно з його інформацією, модератор 12 годин безперервно працював на вихідних , оголошених на честь Нового року – з 9:00 до 21:00.

, оголошених на честь Нового року – з 9:00 до 21:00. Вдень 4 лютого працівнику стало погано і його терміново доставили до лікарні.

Смерть від крововиливу в мозок констатували близько 20:00 того ж дня після того, як багатогодинні спроби порятунку не допомогли.

7 лютого Bilibili відправила лист співробітникам, в якому заявила, що померлий не працював зайвих годин перед смертю, але впливові інтернет-ресурси стверджують інше.

Пізніше компанія опублікувала результати внутрішнього розслідування, згідно з якими співробітник працював у вихідні по вісім годин на день – з 9:30 ранку до 18:30.

Ситуація прикувала до Bilibili додаткову увагу влади, адже ще серпні 2021 року Верховний суд Китаю оголосив незаконною "систему 996" – великі компанії працювали з дев'ятої ранку до дев'ятої вечора шість днів на тиждень. Такий графік діяв в Alibaba (яка володіє сервісом Bilibili) та Tencent. Деякі компанії дійсно відмовилися від системи, але натомість скоротили зарплати.

Компанія стверджує, що створила спеціальну групу для співпраці з поліцією та родиною працівника, щоб розібратися в цьому питанні. Bilibili додала, що бурхлива реакція на історію в соцмережах спонукала її вжити заходів, щоб "гарантувати здоров'я модераторів і запобігти повторенню подібних трагедій". Щоб зменшити навантаження, обіцяють найняти ще 1000 людей і частіше перевіряти здоров'я працівників.