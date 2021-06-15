Модні тренди спричинили захворювання суглобів у Середньовіччі

Бурсит або Hallux valgus, яка більше відома як бокове відхилення великого пальця стопи. Хвороба може спричинити втрату рівноваги та втрату рухливості. Вчені провели дослідження, щоб з'ясувати, чому ця хвороба була такою поширеною наприкінці середньовіччя.

Наприкінці XIV століття мода у Європі змінилася. На заміну звичайному взутті, яке мало заокруглений носок прийшли так звані пулени. Це було взуття без каблуків та часто без твердої підошви, яке мало довгий носок. Вчені стверджують, що мода на пулени спричинила ріст захворюваності населення на Hallux valgus. Це своєю чергою спричинило ріст випадків травмування рук через те, що люди частіше падали.

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Пулени / Фото Wikipedia

Детальніше про дослідження

Вчені дослідили 177 осіб з чотирьох різних кладовищ в Кембриджі, Англія.

Кладовище чоловічого монастиря. Кладовище лікарні. Приміське кладовище. Сільське кладовище.

Людські залишки ретельно дослідили та піддали макрологічній та рентгенологічній оцінці.

Hallux valgus був виявлений у 18% людей і був значно більш поширений протягом XIV – XV століть, ніж в XI – XIII століттях. Ще у 6% була діагностована початкова стадія хвороби.

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Найбільш розповсюдженою хвороба була у чоловічі монастирі (43%). Слідом йшло кладовище лікарні (23%), приміське кладовище (10%) та сільське кладовище (3%). Переломи або травми в результаті падінь були більш поширені у людей з деформацією великого пальця стопи, що говорить про те, що їм важче було втримувати рівновагу, ніж здоровим людям.

Вчені говорять, що ріст кількості захворюваності збігається з прийняттям у моду нового взуття – пуленів. Окрім того, команда дослідників впевнена, що Hallux valgus був присутній у більшої кількості людей, ніж показало їхнє дослідження.