Через безпрецедентні санкції накладені на Росію через розв'язану в Україні війну, зростання цін на стільниковий зв'язок може скласти від 10% до 20%. Річ у тім, що все обладнання, яке зараз встановлене на мережах GSM, 3G і LTE, поставляється з-за кордону.

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Серед компаній, які приєдналися до санкцій – Nokia та Ericsson. Вони вже призупинили відвантаження своїх продуктів. Таким чином, зараз основним постачальником обладнання до Росії є китайська Huawei.

Аналітики зазначають, що підвищення цін відбуватиметься поступово, але воно є неминучим. Про зростання цін на зв'язок говорять і в компанії Telecom Daily: експерти вважають, що оператори почнуть переглядати тарифи в другому півріччі поточного року.

Націоналізація компаній

Тим часом в Росії збираються націоналізувати виробничі потужності компаній, які голосили про вихід з російського ринку, однією з перших озвучила пропагандистка Скабєєва. Схоже, її підхопила влада країни-терористки. Згідно з даними російських засобів масової інформації, кандидатами на націоналізацію є 60 компаній.