Мобільним операторам затвердили нові тарифи: що зміниться

Національна комісія регулювання зв'язку та інформатизації знижує міжоператорський тариф у стаціонарних мережах. Таким чином хочуть створити умови для зниження ціни на дзвінки.

Зниження набуває чинності 1 липня 2021 року.

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Деталі рішення

Так, вже з 1 липня за хвилину вихідного дзвінка на номери фіксованого зв'язку учасники ринку будуть платити 7 або 10 копійок, це залежатиме від того, це виклик місцевий чи міжміський.

При цьому вже з 1 січня 2022 року ставки зменшуються до 5 і 8 копійок.

Як пише видання UBR.ua, собівартість хвилини в мобільній мережі коливається в межах декількох копійок. При цьому великі оператори встановили завищені тарифи для дзвінків на стаціонарні номери.

Базові тарифи на дзвінки з мобільних номерів на фіксовані:

Київстар ("Спілкування без кордонів") – 1,5 грн/хв,

Vodafone (SuperNet Turbo) – 0,6 грн/хв,

lifecell ("Смарт Лайф") – 1 грн/хв.

Що зміниться для користувачів

Зниження розрахункових такс має позитивно позначиться на користувачах. Вони отримають: