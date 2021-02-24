Мобільним операторам затвердили нові тарифи: що зміниться
Національна комісія регулювання зв'язку та інформатизації знижує міжоператорський тариф у стаціонарних мережах. Таким чином хочуть створити умови для зниження ціни на дзвінки.
Джерело:НКРЗІ
Зниження набуває чинності 1 липня 2021 року.
Цікаво Оприлюднили рейтинг найпопулярніших додатків серед українців
Деталі рішення
Так, вже з 1 липня за хвилину вихідного дзвінка на номери фіксованого зв'язку учасники ринку будуть платити 7 або 10 копійок, це залежатиме від того, це виклик місцевий чи міжміський.
При цьому вже з 1 січня 2022 року ставки зменшуються до 5 і 8 копійок.
Як пише видання UBR.ua, собівартість хвилини в мобільній мережі коливається в межах декількох копійок. При цьому великі оператори встановили завищені тарифи для дзвінків на стаціонарні номери.
Базові тарифи на дзвінки з мобільних номерів на фіксовані:
- Київстар ("Спілкування без кордонів") – 1,5 грн/хв,
- Vodafone (SuperNet Turbo) – 0,6 грн/хв,
- lifecell ("Смарт Лайф") – 1 грн/хв.
Що зміниться для користувачів
Зниження розрахункових такс має позитивно позначиться на користувачах. Вони отримають:
- можливість користуватися збільшеними обсягами пакетних хвилин на всі види послуг;
- зменшення вартості міжмережевих дзвінків.
Поділитися новиною