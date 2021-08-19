Мобільні оператори підтримують ініціативу, – "слуга" Федієнко про ідентифікацію SIM-карток

В Україні вже найближчим часом власники незареєстрованих SIM-карток повинні будуть прив'язати свої мобільні номери до паспортів. Пропозицію обговорюють у комітеті Верховної Ради з цифрової трансформації.

Наразі така ідея – лише проєкт закону, над яким працює профільна робоча група. Далі потрібна буде міжнародна експертиза. Про це розповів нардеп фракції "Слуга народу", заступник голови Комітету, голова підкомітету цифрової та смарт-інфраструктури, електронних комунікацій, кібербезпеки та кіберзахисту Комітету Ради з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко.

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За його словами, після такої запровадження такої ініціативи шахраї не зможуть скористатися номером телефону для крадіжок.

"Всі мобільні оператори підтримують цю ініціативу. Технічно їм не потрібно буде нічого запроваджувати", – наголосив Федієнко.

Як відбуватиметься ідентифікація SIM-карток

Нардеп розповів, що завдяки механізмам цифрової ідентифікації потрібно буде просто підтвердити свій телефонний номер для оператора.

"Наприклад, якщо ви є клієнтом Monobank, "Приватбанку" чи іншого банку, то ви надалі просто там себе верифікуєте. А банк передасть цю операцію мобільному операторові, пояснивши, що відповідний номер прив'язаний до паспорта і ми підтверджуємо, що він належить конкретній людині", – зауважив Федієнко.

Відтак у мобільного оператора з'явиться прізвище людини, яке буде прив'язане до телефонного номера.

Що відомо про ініціативу: коротко

Згідно із законопроєктом, українцям у майбутньому доведеться реєструвати мобільні номери за паспортами.

Більша частина абонентських номерів наразі вже прив'язані до конкретних осіб через банківські послуги. Реєстрація у постачальників електронних комунікаційних послуг буде лише формальністю.

За попередньою інформацією тим, хто не ідентифікує свою SIM-карту, у 2023 році зв'язок планують обмежувати. Тобто дзвонити зможуть тільки ті, хто ідентифікував себе.

Станом на 19 серпня, до паспортів свої SIM-картки прив'язали приблизно 10% українців.

Федієнко розповів про ідентифікацію SIM-карток: дивіться відео