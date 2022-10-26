На жаль мова не про російський екіпаж міжнародної космічної станції – його ще доведеться кілька років потерпіти. Річ у смітті, яке утворилося на орбіті після випробування російської протисупутникової зброї. Воно вже кілька разів становило загрозу для МКС, через що її орбіту доводилося змінювати.

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Як зазначили у NASA, в понеділок Міжнародній космічній станції довелося ввімкнути двигуни на п'ять хвилин, щоб ухилитися від уламків супутника.

The station raised its orbit today maneuvering to avoid orbital debris that could have passed within about three miles of the orbiting lab. https://t.co/e4lUZzPvtr — International Space Station (@Space_Station) October 25, 2022

Слід зазначити, що повідомлення було доволі сухим, мабуть, щоб не створювати напруження у стосунках з Росією, оскільки це саме вона підірвала ракетою об'єкт на орбіті на початку 2021 року в рамках сумнівного випробування протисупутникової зброї.

Що за випробування

Внаслідок дуже суперечливого (м'яко кажучи) російського випробування протисупутникової ракети, було знищено російський супутник. Він розпався на понад 1500 дрібних фрагментів, що утворили хмару космічного сміття, яка тепер постійно загрожує безпеці МКС.

Тоді несподіване випробування навіть змусило екіпажі на борту МКС сховатися в рятувальних апаратах на випадок зіткнення з будь-яким з уламків. Цього літа Росія навіть визнала, що уламки від вибуху змусили станцію виконати ще один маневр ухилення.

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Після вибуху уряд США відреагував з абсолютним обуренням.

Ми будемо працювати з нашими союзниками і партнерами різними способами, щоб дати зрозуміти, що Сполучені Штати, що міжнародне співтовариство не збирається терпіти такого роду безвідповідальну поведінку,

– зазначив тоді речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Глава NASA Білл Нельсон додав, що назвав вибух "безсовісним" і заявив, що він може "поставити під загрозу не тільки американських і міжнародних астронавтів-партнерів на МКС, але і їх власних космонавтів".