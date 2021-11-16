Представник відомства Нед Прайс вважає, що дії Росії загрожують довгостроковій стійкості космічного простору, а також демонструють нещирість заяв щодо протидії розміщенню зброї у космосі.

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Росія безвідповідально провела руйнівне випробування протисупутникової зброї проти одного зі своїх супутників. В результаті з'явилося понад 1,5 тисяч уламків, які перебувають під наглядом, і сотні тисяч фрагментів дрібнішого космічного сміття, що загрожує тепер інтересам усіх країн. Випробування значно збільшить небезпеку для астронавтів та космонавтів на МКС, як і іншої космічної активності,

– заявив Прайс під час брифінгу.

США уважно стежить за діями Росії

Занепокоєння щодо проведених Росією випробувань протисупутникової зброї висловили у Пентагоні. Прессекретар відомства Джон Кірбі підтримав побоювання, висловлені раніше представником Держдепу. Кірбі також заявив, що Росія не повідомляла США про намір провести дане випробування. Водночас він висловив сподівання, що усі космічні держави поважатимуть міжнародні правила використання космічного простору.

У Пентагоні вважають, що протисупутникова зброя, яка розробляється в Росії, може становити загрозу для США та інших країн.

Ми уважно стежимо за різними засобами, які Росія, зважаючи на все, має намір розробити і які можуть загрожувати не лише інтересам нашої національної безпеки, а й інтересам безпеки інших космічних держав,

– заявив Кірбі.

Що відомо про випробування протисупутникової зброї

Американські ЗМІ та блогери з посиланням на джерела повідомляють, що у результаті випробувань було збито радянський апарат "Космос-1408", який перебував на орбіті заввишки 450-500 кілометрів. Коментарів з боку російської влади, очевидно, не було.

Британська аналітична компанія Seradata стверджує, що протисупутникова ракета була запущена з майданчика Плесецьк о 06:30 за Грінвічем і вразила "Космос" за кілька хвилин. Наразі, за її інформацією, вже відстежуються 14 уламків радянського супутника.

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Протисупутникова зброя

Схожі випробування протисупутникових ракет останніми роками проводили Індія та Китай. Китайські військові у 2007 році збили свій власний неробочий метеорологічний супутник "Феньюнь-1C". Це призвело до утворення близько 3,4 тисячі уламків, один з яких у 2013 році пошкодив російський мікросупутник "Бліц".

У березні 2019 року Індія також випиробувала протисупутникову ракету. З її допомогою було збито супутник Microsat-R – невеликий апарат масою близько 700 кілограмів. В результаті утворилася хмара з більш ніж 100 уламків завбільшки понад 10 сантиметрів, які розійшлися орбітами висотою від 200 до 1600 кілометрів.

2020 року Космічне командування США оголосило, що російські військові запустили з космодрому Плесецьк протисупутникову ракету перспективної системи "Нудоль". Після цього жодних нових уламків чи об'єктів на орбіті не з'явилося, а російські військові про випробування не повідомляли.