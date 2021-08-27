Проєкт 3D Organoids in Space започаткований вченими Цюрихського університету спільно з компанією Airbus, яка розробила устаткування для експериментів. У березні 2020 року до Міжнародної космічної станції прибули зразки стовбурових клітин, які мали місяць провести в умовах мікрогравітації.

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Біореактор зі стовбуровими клітинами перед польотом до МКС / Фото Phys.org

Для чого потрібний експеримент

У світі сотні тисяч людей потребують органів для трансплантації. Саме в цьому й полягала мета експерименту – виростити тканину цих органів в космосі. Та чому їх не виростити на Землі?

На Землі тривимірні органели неможливо виробляти без підтримки та матричних структур через земну гравітацію,

– пояснює співавтор дослідження Кора Тіль.

На Міжнародній космічній станції такої "проблеми" немає. Тому вирощувати органели зі стовбурових клітин людей там можливо з меншими проблемами. В кінцевому результаті можна буде виростити цілий орган, щоб здійснити трансплантацію за потреби.

Також це дозволяє проводити над ними токсикологічні експерименти. Це вкрай актуально для фармакологічних компаній, які змушені ставити такі експерименти на тваринах.

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Експеримент 2020 року

9 березня 2020 року до МКС пристикувався космічний вантажний корабель компанії SpaceX Dragon. На його борту було 250 пробірок зі стовбуровими клітинами.

Експеримент тривав місяць. За цей час стовбурові клітини виросли та перетворилися на диференційовані органоподібні структури, такі як печінка, кістки та хрящі. Контрольні зразки, які лишилися на Землі, майже не показали диференціації. Це говорить про успішність експерименту.

Тести будуть продовжені у 2021 році. 28 серпня 2021 року до МКС має відправитися корабель компанії SpaceX Dragon 2 в рамках місії CRS-23. На його борту будуть стовбурові клітини двох жінок та двох чоловіків різного віку.

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