Російський сегмент міжнародної космічної станції залишився без системи кондиціонування повітря . Все через збій в її роботі. Наразі космонавти працюють над усуненням несправностей.

Російський космонавт Сергій Рижиков розповів "Роскосмосу", що одна з двох систем кондиціонування повітря на російському сегменті МКС відключилася, повідомляє 24 канал.

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У російському відомстві водночас зазначили, що вимкнення системи кондиціонування, є, нібито, штатною ситуацією і передбачено, а сама система невдовзі знову запрацює.

Відключення системи кондиціонування є особливістю її роботи і розглянута в експлуатаційній документації. Її ввімкнення планується найближчим часом з урахуванням проведення робіт екіпажем на борту. Екіпажу і станції нічого не загрожує,

– повідомили у "Роскосмосі".

Однак наземні фахівці відзначили, що "у зв'язку з відключенням ВКВ-2 необхідно деактивувати комп'ютер" і провести додаткові перевірки. Системи ВКВ-1 і ВКВ-2 знаходяться в модулі "Зірка", вони дублюють один одного.

Проблеми з російським модулем "Зірка"

Витік повітря

Ще з минулого року російські космонавти намагаються локалізувати та усунути витік повітря, про який стало відомо 20 серпня. Перший витік космонавтам вдалося виявити за допомогою чайного пакетика. Тріщину в передбачуваному місці витоку повітря заклеїли спеціальної термостійким каптоновим скотчем. Проте повністю усунути витік не вдалося.

У грудні фахівці ЦУП в ході переговорів із Землею повідомили, що на станції добігають кінця резервні запаси газу. У "Роскосмосі" зазначили,що в лютому на МКС планують доставити додатковий запас кисню.

Припускається, що розгерметизація може бути пов'язана з чималим віком станції і самого модуля, який став частиною МКС 26 липня 2000 року. Зокрема, про це зазначав і російський космонавт Іван Вагнер, який повернувся зі станції у жовтні.

Поломка системи отримання кисню

В останні місяці на станції неодноразово виходила з ладу система отримання кисню "Електрон-ВМ". Зокрема, система відключалася 14, 17, 19 і 21 жовтня, а також 10 і 12 грудня. В "Роскосмосі" заявили, що ситуація не загрожувала життю і здоров'ю екіпажу, водночас в момент поломки російської "Електрон-ВМ", на МКС працювала американська система отримання кисню.

Дивні заяви лунають з "Роскосмосу" одночасно з численними поломками в російському сегменті. Так, виконавчий директор "Роскосмосу" Сергій Крикальов заперечує твердження про очевидне збільшення числа поломок на станції і заявляє, що модулі МКС здатні пропрацювати значно довше свого гарантійного терміну.

Заступник голови ракетно-космічної корпорації "Енергія" Володимир Соловйов раніше повідомляв, що в корпорації прогнозують "лавиноподібний вихід з ладу численних елементів на борту МКС" після 2025 року, однак, схоже, що воно почалося дещо швидше.