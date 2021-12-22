На МКС успішно виростили салат у пакеті: технологію застосують для далеких подорожей у космосі

Японське космічне агентство JAXA повідомило, що на МКС на модулі Кібо був проведений успішний експеримент з культивації рослин в ізольованому середовищі в умовах мікрогравітації. Кожна рослина вирощувалась у невеликому герметичному пластиковому мішку без ґрунту та іншого субстрату.

Така технологія може бути використана для вирощування листових овочів на місячних базах та забезпечення космонавтів продуктами в далеких космічних польотах.

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Як проходив експеримент

Експеримент проводився протягом 48 днів з 27 серпня до 13 жовтня 2021 року. Весь цей час у пакети подавалась поживна рідина та забезпечувався газообмін. Поява справжнього листя салату-латуку було підтверджено 10 вересня, і надалі овоч продовжував стабільно зростати до збирання врожаю. Для культивації був розроблений зручний для відправки в космос доладний контейнер, система контролю живлення рослин і стеження за їх зростанням.



Космічний салат вирощений на МКС / Фото JAXA

Вирощування рослин в індивідуальних герметичних мішках допомагає зберегти стерильність середовища та запобігти їх захворюванням. Це буде особливо важливо у разі масштабних космічних оранжерей, коли від здоров'я посадок залежатимуть здоров'я і життя колоністів і екіпажів.

При цьому система культивування розміщується у компактному простому обладнанні, що забезпечує простоту обслуговування, економію енергії та гнучке керування обсягом виробництва. Нарешті, герметичність середовища культивації запобігає поширенню запахів та небезпеці алергічних реакцій у замкнутому середовищі космічних жител.



Схема розташування зон культивації та проживання на Місяці / Фото Takenaka Corporation

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На основі отриманих даних будуть оцінені переваги та застосовність у космосі запропонованого методу вирощування. Також буде проведено дослідження гігієнічної безпеки врожаю та аналіз культурального середовища для вивчення можливості його повторного використання у системах контролю довкілля та життєзабезпечення МКС. Простіше кажучи, буде вивчено можливість включення гідро- та газообміну середовища культивування із середовищем станції та її ресурсами з регенерації води та повітря.