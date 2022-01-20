На МКС проведуть археологічний експеримент

Слово "археологія" у нас неодмінно пов'язано з розкопами на Землі й дослідженням минулого людства та цивілізації. Що ж, разом з космічною експансією цей термін доведеться тепер трактувати ширше.

Щоб провести археологічне дослідження бажано, що власне археолог потрапив на саме місце дослідження. З цим є невеличка проблема, адже це "місце" обертається навколо Землі зі швидкістю 7,6 кілометра на секунду, перебуваючи на висоті понад 400 кілометрів. Тому тут "на сцену" виходить астронавтка NASA Кейла Беррон, яка перебуває на борту Міжнародної космічної станції.

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Астронавтка NASA Кейла Беррон проведе перший в історії космічний археологічний експеримент / Фото NASA Flickr Johnson

Археологія на МКС

Науковці хочуть зрозуміти МКС з археологічної точки зору, дослідивши як саме екіпаж взаємодіє зі станцією на певному проміжку часу. Попередні дослідження не були систематичними, тому тепер археологи передоручили свою роль астронавтці Кейлі Беррон.

Беррон вкрила 14 січня 2022 року визначені частини всередині космічної станції кольоровим скотчем – всього буде 5 секторів. Це буде виглядати як квадрат 1 на 1 метр. Саме так археологи роблять розмітку на місці розкопів. На МКС, на щастя, ніхто поки не збирається "розкопувати" обшивку станції. Замість цього науковці будуть спостерігати, як саме використовуються помічені ділянки станції щодня.

Завдяки цьому експерименту вчені спостерігатимуть за частинами станції, які мають різне призначення: відпочинкова зона, робоча зона чи частини МКС, що належать різним Агентствам. Перші 30 днів фотографії розмічених ділянок робитимуться в один і той самий час. Потім, наступні 30 днів експерименту, Кейла Беррон буде робити фотографії у довільний час щодня. Так вчені на Землі зрозуміють, яка стратегія дослідження краща.