МКС підготували до заміни сонячних панелей: астронавти майже 7 годин працювали за межами станції

Астронавт Європейського космічного агентства Тома Песке та тайконавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Акіхіко Хосіде завершили вихід у відкритий космос з борту Міжнародної космічної станції, що тривав майже сім годин. Вони успішно повернулися на борт станції після закінчення роботи.

Підготовка МКС до встановлення панелей

Загалом астронавти Акіхіко Хосіде та Тома Песке провели у відкритому космосі 6 годині 54 хвилини. Це перший вихід у відкритий космос, проведений двома астронавтами-партнерами з різних країн зі шлюзу Quest.

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Під час виходу у космос астронавти зібрали й встановили кріплення для третьої сонячної панелі , яка буде доставлена ​​на МКС у рамках одного з чергових запусків до орбітальної станції.

, яка буде доставлена ​​на МКС у рамках одного з чергових запусків до орбітальної станції. Поряд з цим вони замінили й включили пристрій, який "вимірює потенціал електричного заряду" систем МКС .

. У своєму Twitter агентство NASA відзначило, що це був 12-й за рахунком вихід у відкритий космос в 2021 році.

Що не так з сонячними панелями на МКС

Панелі, які зараз встановлені на станції працюють уже понад 20 років, попри те, що їх початковий розрахунковий час експлуатації становив 15 років. Взагалі вони функціонують належно та без збоїв, однак на них вже почали проявлятися ознаки зносу.

За словами оператора космічних запусків до МКС з NASA Дано Вайгеля, деградація сонячних панелей може бути наслідком роботи двигунів вантажних та пілотованих апаратів, які прибувають і відбувають від МКС.

Іншою причиною зносу можуть бути мікроскопічні частинки космічного сміття та іонізуюче випромінювання (радіація). Панелі зроблені з безлічі крихітних силових осередків, які з часом деградують під впливом різних факторів, включаючи космічне сміття,

– пояснив Вайгель.

Нові сонячні панелі планується встановити перед тими, які сьогодні використовуються. Це дозволить збільшити обсяг доступної для МКС енергії зі 160 до 215 кіловат.

Крім того, це стане чудовою можливістю протестувати новий дизайн панелей, оскільки їх планується використовувати при будівництві місячної орбітальної космічної станції Gateway, завдяки якій США планують повернутися до дослідження супутника Землі у 2024 році.