Міжзоряний простір Молочного Шляху неоднорідний: дослідження

Космічний вакуум – це не пустота, як іноді може здатися. Звісно, кількість молекул на певний об'єм там на порядок нижча, ніж на Землі, але вони є. У міжзоряному просторі теж містяться гази, пил, викинуті зі своїх систем більші об'єкти. Вони мають різну температуру та щільність. Очікувалося, що газ та пил міжзоряного простору поблизу Сонця – однорідний. Виявилося, що це не так.

Метали в астрономії – це всі хімічні елементи, важчі за гелій. Зірки Галактики мають різний рівень металічності, який може відрізнятися на порядки, адже вони утворювалися в різний час та за різних умов. Але вчені вважали, що міжзоряний простір має рівень хімічного збагачення, подібний атмосфері нашого Сонця. Вважалося, що у міжзоряному просторі газ рівномірно перемішаний, а його металічність, тобто концентрація металів, збільшується ближче до центру Галактики. Але результати спостережень за допомогою спектрографу телескопа Hubble показали, що це не так.

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Зорі в площині Галактики, які спостерігав Hubble / Фото Sci-News

Що не так з металічністю міжзоряного середовища

Після спостережень за 25 зірками та міжзоряним простором навколо них виявилося, що існують великі варіації в металічності. Подекуди різниця становить більш ніж десять разів. Наприклад, біля одних зірок металічність міжзоряного газу може складати 55% металічності Сонця, а в біля інших – 17%, а можливо й нижче.

Досі теоретичні моделі вважали, що нейтральне міжзоряне середовище однорідне та перемішане й досягає сонячного складу всюди в нашій Галактиці, з невеликим збільшенням металічності в центрі, де більше зірок,

– говорить один з авторів дослідження Патрік Петіджан.

Чим викликана хімічна неоднорідність

Науковці припускають, що чистий газ, що падає на диск Чумацького Шляху в вигляді швидко рухомих хмар, може викликати ці неоднорідності в металічності. Цей газ має низький вміст металів та не може ефективно змішуватися з міжзоряним середовищем. Таким чином виникають неоднорідності у насиченні різними хімічними елементами, які й зафіксував Hubble.