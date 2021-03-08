Міжнародний жіночий день у 2021 році: емоційний дудл від Google

Google не міг зостатися осторонь Міжнародного жіночого дня. Його щорічно відзначають 8 березня, тож і пошуковик створив вітальний дудл до цієї дати – про руки, які відкрили двері для цілих поколінь.

У створеному Google короткому відео можна побачити досягнення видатних жінок. Цікаво, що персонально їх не показують – але впізнати, про кого ж саме оповідь, можна за їхніми руками.

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Пошуковик цим відео наголошує, що у процесі боротьби за свої права жінки здобули право голосувати, доступ до вищої освіти. А також вони можуть бути диригентками, космонавтками, футболістками, суддями – власне, ким тільки захочуть.

Новий дудл від Google до 8 Березня: про що він

Щорічний дудл 8 березня присвячений Міжнародному жіночому дню. Як пояснили в Google, він проводить глядача шляхами перших в історії жінок, які оскаржили статус-кво (коли чимось дозволяли займатися тільки чоловікам).



Сьогодні жінки можуть бути ким завгодно – ким тільки захочуть / Скриншот із відео Google

Ці жінки проклали шлях до освіти, громадянських прав, науки, мистецтва тощо. Саме данину цим героям віддає дудл від Google. Він показує руки, які відкрили двері для цілих поколінь жінок.



Google розповів про руки, які відкрили двері для цілих поколінь / Скриншот із відео Google

"На честь піонерів минулого, сьогодення та майбутнього – з Міжнародним жіночим днем!" – вітає Google.



Google вітає з 8 Березня "на честь піонерів минулого, сьогодення та майбутнього" / Скриншот із відео Google

Я сподіваюся, що дудл надихне жінок продовжувати те, чого вони хочуть у житті, продовжувати боротися за свої права та передавати повідомлення наступним поколінням. Є все більше і більше полів та можливостей для всіх! Жінки повинні почуватися спроможними займатися тим, чим вони захоплені,

– розповіла авторка відео від Google, режисерка Елен Леру.



Цікаво, що дудл до 8 Березня Gooogle показує майже по всьому світу / Фото Gooogle

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