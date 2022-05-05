United for Ukraine — це міжнародна громадська організація, засновницями якої є Ніна Левчук і Ольга Хамама. Проєкт стане частиною Signpost — глобальної гуманітарної технологічної програми, що діє в 15 країнах і допомагає біженцям знаходити можливості для задоволення своїх нагальних потреб. Детальніше – далі в матеріалі 24 каналу.

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Деталі

Google виділив грант розміром 1,5 мільйона доларів, щоб допомогти International Rescue Committee (IRC) розширити доступ до критично важливої інформації для тих, хто постраждав від війни в Україні.

Протягом наступних шести місяців команда Google.org Fellowship, що складається з 13 співробітників Google, працюватимуть разом з IRC на волонтерських засадах, щоб допомогти United for Ukraine і поширити програму Signpost в усьому світі.

За оцінками УВКБ ООН, понад 5 мільйонів біженців уже залишили Україну і переїхали до сусідніх країн.

Платформа United for Ukraine надаватиме переселенцям точну та актуальну інформацію про такі послуги, як забезпечення тимчасовим житлом і правової допомоги.

Це мережа з понад 400 досвідченими експертами з правових питань і фахівців з психологічної підтримки у понад 30 країнах світу.

Платформа стане надійним ресурсом для консолідації та спрощення процесу безпечного залишення країни для переміщених осіб і пошуку довгострокових рішень.

United for Ukraine продовжуватиме залишатися ініціативою для суспільства, яку зараз підтримують Signpost Technology, IRC і Google.

До підтримки цієї платформи також долучилися компанії Zendesk і Cisco — ключові глобальні технологічні партнери IRC і Signpost.

Поки мільйони людей продовжують тікати від кризи в Україні, зрозуміло, що нам потрібні сміливі зобов’язання та перспективні рішення — не тільки від урядів і громадських організацій, але й від приватного сектору. Давнє партнерство Google з IRC та їхня підтримка проєкту Signpost є прикладом сміливого та інноваційного мислення, якого ми потребуємо. IRC підтримує продовження співпраці у створенні рішень для подолання наслідків надзвичайної ситуації в Україні. Використовуючи технології та ресурси Signpost, ми розширимо охоплення платформи United for Ukraine, надаючи переміщеним особам важливу інформацію про отримання юридичних послуг і житла тощо,

– каже Девід Мілібенд, президент і генеральний директор IRC

Керівник Google.org в EMEA Роуен Барнетт зазначив: "Надання доступу до достовірної інформації та підключення переміщених осіб, які рятуються від війни в Україні, до критично важливих послуг є надзвичайно важливим аспектом. Ми пишаємося тим, що маємо команду з 13 співробітників Google.org, які протягом останніх шести тижнів приєдналися до команди IRC Signpost задля створення цієї платформи. Ці фахівці працюватимуть безплатно протягом шести місяців, щоб допомогти масштабувати ці життєво важливі зусилля".

У найближчі місяці приватний сектор та агентства з надання допомоги продовжуватимуть співпрацю для створення значимої реакції на наслідки війни в Україні. Наявні рішення для подолання надзвичайної ситуації також залишаться в інструментарії для майбутніх заходів реагування на кризи, оскільки Signpost продовжує розширюватися у всьому світі.

Натхненні безпрецедентним духом і силою нашої громади, ми плануємо ніколи не зупинятися. Щойно війна закінчиться, ми спрямуємо цю силу на відбудову України та створення опори сучасної демократії та економіки,

– кажуть Ніна Левчук і Ольга Хамама, співзасновниці United for Ukraine.

Що відомо про проєкт Signpost: