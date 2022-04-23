Коли ми чуємо "зміни клімату", ми знаємо, що є хтось там далеко, кому не байдужі проблеми екології. Цим займаються спеціальні організації, а до важливих ініціатив долучаються цілі корпорації. Тренд на екологічність стійкий, корисний та актуальний завжди. Але День Землі прагне наголосити, що кожен може взяти участь у змінах.

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Історія Дня Землі

День Землі започаткували у 1970 році та відзначають його щорічно. Тоді 20 мільйонів американців – 10% населення США на той час – зібралися разом, щоб продемонструвати важливість посилення захисту нашої планети, згідно із сайтом EARTHDAY.ORG. Зараз платформа працює з більш ніж 150 000 партнерів у більш ніж 192 країнах, а до ініціатив залучено 1 мільярд людей.

День Землі відзначає нашу планету і наголошує на відповідальності різноманітних галузей за їх роль в екологічній кризі та вплив на довкілля.

Екологія – пріоритет

Екологічні проблеми стали настільки актуальними та широко поширеними, що як вчені, так і екологічні організації заявляють, що вирішення проблеми змін клімату є більш актуальним, ніж будь-коли.

Агентство з охорони навколишнього середовища США зазначає, що 1970 рік був для всіх зовсім іншим світом. Тоді не лише не було відповідного законодавства, міжнародної екологічної співпраці та організацій, але в цілому "не було жодних правових чи регулюючих механізмів захисту нашого довкілля".

Проте міжнародна спільнота вже знала, яких збитків завдають хімічні речовини довкіллю. Ситуація почала змінюватися в 1969 році, коли у США вперше оголосили про концепцію Дня Землі восени 1969 року і після масової громадської підтримки перший День Землі був відзначений 22 квітня 1970 року.

Кожен День Землі має певну тему: 2020 року це була "боротьба зі зміною клімату", а гаслом 2021 року стало – "Відновимо нашу Землю".



Екологічні проблеми потрібно вирішувати і долучитися може кожен / Фото EARTHDAY.ORG

Згідно з офіційним сайтом, тема Дня Землі 2022 року – "Інвестуйте в нашу планету". Ця тема призначена не лише для обговорення індивідуальних заходів, яких ми можемо вжити, щоб зробити Землю чистішою, але й для того, щоб розповісти про те, як ми витрачаємо гроші на компанії, які серйозно ставляться до охорони навколишнього середовища.

Компанії повинні долучатися до ініціатив

Організація EarthDay.org просить компанії серйозно поставитися до стандарту екологічного соціального управління (ESG) після обговорення дворічної давності. У 2020 році на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія, 120 великих компаній зобов'язалися дотримуватися чотирьох стовпів ESG:

управління,

планета,

люди,

процвітання.

На форумі також було підготовлено звіт із більш детальною інформацією про окремі показники. Наприклад, в рамках стовпа "Планета" ключові показники, яким компанії можуть слідувати, включають звітність про викиди парникових газів, землекористування та екологічну чутливість, споживання води, забруднення повітря, одноразовий пластик і видалення твердих відходів, і це лише деякі з них.

Хоча захист нашої планети завжди був темою Дня Землі, заклик до усвідомлення з кожним роком стає більш актуальним. У серпні 2021 року вчені всього світу опублікували Шосту оціночну доповідь Міжурядової групи урядів з питань змін клімату (МГЕЗК), яка демонструє стан справ щодо зміни клімату, викликаного діяльністю людини.

Цей останній звіт був таким тривожним, що Антоніу Гутерріш, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, назвав його "червоним кодом для людства". Гутерріш зазначив, що МГЕЗК вже багато років просить обмежити глобальне потепління у всьому світі до 1,5 градусів за Цельсієм. Відповідно до звіту за 2021 рік, середнє значення становить уже 1,2 градуси.

Глобальне потепління торкається всіх регіонів Землі, і багато змін стають незворотними... Єдиний спосіб не допустити перевищення цього порога – терміново активізувати наші зусилля і йти амбітним шляхом,

– закликав Гутерреш у своїй заяві.

Хоча експерти іноді розходяться в думках щодо впливу зміни клімату, кліматична спільнота повністю погоджується з тим фактом, що вони відбуваються і що вони спричинені діяльністю людини. МГЕЗК – це один з інструментів, за допомогою якого експерти прагнуть звести до мінімуму і управляти руйнівними наслідками зміни клімату, які, безсумнівно, продовжуватимуться принаймні ще багато десятиліть.



День Землі наголошує на необідності захисту планети / Фото EARTHDAY.ORG

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Спостереження з космосу

Якщо взяти один аспект моніторингу глобальних змін, який використовується у звітах МГЕЗК, ми можемо вказати на цінність супутників спостереження за Землею, які спостерігають за наслідками зміни клімату з космосу.

Супутники можуть спостерігати вплив лісових пожеж, танення льоду, сезонного потепління чи зсуву, збільшення повеней та інших наслідків зміни клімату. Держави та організації використовують супутники та штучний інтелект для прогнозування врожайності, рівня моря, екстремальних погодних явищ, що безпосередньо впливають на людей та екосистему.

Це важлива ланка ланцюга контролю над ситуацією на Землі. Взагалі людство має низку інструментів, застосування яких може суттєво покращити екологічну ситуацію, однак для цього потрібна згуртована робота в одному напрямку, а головне, щире та вперте бажання по справжньому захистити нашу планету.