Міжнародна космічна станція зіткнулась зі сміттям: наскільки серйозні пошкодження

Уламок сміття потрапив у Міжнародну космічну станцію. Об'єкт не змогли відстежити заздалегідь.

Маленький осколок космічного сміття потрапив у роботизовану руку Canadarm2. На щастя, пошкодження виявилося лише поверхневим.

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Які пошкодження

Роботизована рука, яка постраждала від зіткнення, має довжину 18 метрів. Вона розташована на зовнішній стороні станції та допомагає з завданнями технічного обслуговування. Саме в цю частину станції й потрапив уламок, залишивши помітний слід у теплозахисному покритті.

Відстежити космічне сміття такого розміру, на жаль, неможливо.

Незважаючи на пошкодження, результати поточного аналізу показують, що продуктивність руки залишається незмінною,

— заявило Канадське космічне агентство.



Пошкодження МКС, викликані зіткненням з уламком сміття / Фото NASA/Canadian Space Agency

Робота Canadarm2 буде продовжуватися за планом, але інженери агентства продовжать збір даних про пошкодження.

Космос навколо Землі дедалі більше заповнюється супутниками, старим обладнанням і сміттям. Об'єкти розміром з м'яч і більше відстежують для уникнення зіткнень. Якщо об'єкт може підійти занадто близько, станція здатна змінити свою орбіту.

Космічне сміття рухається на таких високих швидкостях, що навіть частинка фарби розміром в кілька мікрометрів (тобто менше еритроцита) може завдати на орбіті серйозної шкоди.

Канадське космічне агентство відзначило, що МКС пощастило, що останнє попадання уламків завдало лише "косметичні" пошкодження.