Маленький осколок космічного сміття потрапив у роботизовану руку Canadarm2. На щастя, пошкодження виявилося лише поверхневим.
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Які пошкодження
Роботизована рука, яка постраждала від зіткнення, має довжину 18 метрів. Вона розташована на зовнішній стороні станції та допомагає з завданнями технічного обслуговування. Саме в цю частину станції й потрапив уламок, залишивши помітний слід у теплозахисному покритті.
Відстежити космічне сміття такого розміру, на жаль, неможливо.
Незважаючи на пошкодження, результати поточного аналізу показують, що продуктивність руки залишається незмінною,
— заявило Канадське космічне агентство.
Пошкодження МКС, викликані зіткненням з уламком сміття / Фото NASA/Canadian Space Agency
Робота Canadarm2 буде продовжуватися за планом, але інженери агентства продовжать збір даних про пошкодження.
Космос навколо Землі дедалі більше заповнюється супутниками, старим обладнанням і сміттям. Об'єкти розміром з м'яч і більше відстежують для уникнення зіткнень. Якщо об'єкт може підійти занадто близько, станція здатна змінити свою орбіту.
Канадське космічне агентство відзначило, що МКС пощастило, що останнє попадання уламків завдало лише "косметичні" пошкодження.