Міжнародна космічна станція мало не зіткнулася з уламками супутника
Джерело:Наука TV
У 2007 році Китай в рамках випробувань протисупутникової зброї збив власний супутник. Його уламки так і залишились на орбіті й через 14 років загрожують безпеці МКС.
Ймовірність зіткнення була розрахована заздалегідь: уламок метеосупутника Фен'юнь-1C повинен був зблизитися з МКС уже завтра, 12 листопада. У Центрі керування польотами змогли вчасно зреагувати.
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Що відомо
- Спеціалісти провели корекцію висоти, щоб уникнути зіткнення.
- МКС на 361 секунду увімкнула двигуни причалювання та орієнтації транспортного вантажного корабля "Прогрес МС-18".
- Траєкторію підняли на 1,2 кілометра від колишнього рівня.
- Тепер станція знаходиться на середній висоті 420,72 кілометра над поверхнею планети.
Цей маневр не повинен вплинути на подальші заплановані запуски.
Фен'юнь-1C після зіткнення з ракетою у 2007 році залишив після себе понад 2300 уламків космічного сміття. Однак він далеко не єдине його джерело в космосі. Сьогодні на орбіті залишаються неактивні супутники, ступені ракет, фрагменти обшивки, уламки знищених супутників та інше. Крім того, існує ризик, що сміття може подрібнюватись у геометричній прогресії внаслідок взаємних зіткнень.
За оцінками, у 2012 році нарахували 19 тисяч уламків. Сьогодні ж їх може бути десятки, якщо не сотні тисяч.