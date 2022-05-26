Міжнародна Дія: цифрові документи можна буде використовувати у Польщі та Молдові

Міністерство цифрової трансформації України працює над тим, щоб зробити застосунок Дія міжнародним. За планами вже скоро українці зможуть користуватися застосунком у Польщі та Молдові.

Напередодні пройшов захід International Diia Summit на всесвітньому економічному форумі в Давосі. В рамках події очільник Мінцифри Михайло Федоров поділився досягненнями України та провів зустрічі з колегами із Латвії, Словаччини, Болгарії, Молдови, Словенії, Фінляндії та Канади.

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Міністри обговорили взаємне визнання цифрових документів у застосунку Дія за кордоном. Результатом міжнародної співпраці стануть нові можливості для Українців, які зможуть користуватися застосунком Дія та цифровими документами за кордоном.

Так, вже найближчим часом українці зможуть користуватися документами у смартфонів таких країнах, як Польща та Молдова.

Молдова вже зараз ухвалює необхідні законодавчі зміни для визнання Дії. З Польщею ми реалізуємо технічну інтеграцію для відображення українських документів у їхньому додатку. Сподіваємося, що так само швидко вдасться налагодити співпрацю з іншими країнами,

– зазначають у Міністерстві цифрової трансформації України.

Нагадаємо, що раніше цифрові сертифікати вакцинації від коронавірусу визнали у країнах Європи. Це дозволяло українцям безперешкодно пред'являти документи на вимогу на прикордонних пунктах, аеропортах та в інших закладах.

До речі, нещодавно мобільний застосунок "Дія" розпочав відновлення роботи послуг, які були заблоковані з метою безпеки. Крім того, вже невдовзі сервіс отримає низку нових корисних опцій для українців.

Наприклад, вже зовсім скоро у режимі онлайн прямо у вашому смартфоні можна буде зареєструвати шлюб та народження дитини. Щодо останнього, то послугу "єМалятко" буде перенесено з порталу до смартфону прямо у застосунок.

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З актуальних послуг для жителів територій, які постраждали від війни, працюють наступні можливості: