Точна дата презентації все ще тримається в таємниці. Спочатку в мережі з'явився оновлений логотип. Він не вирізняється нічим особливим і демонструє нам порядковий номер прошивки.

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Як виглядає MIUI 13

Лого виявили в китайському додатку Xiaomi Service and Feedback App версії 13.0.3.0. Судячи з усього, скоро компанія почне публікувати офіційні тизери, присвячені MIUI 13.



Логотип Xiaomi MIUI 13 / Фото Xiaomi

Як виглядає нова система

Перше відео демонструє можливість нескінченної прокрутки екранів робочого столу, коли при досягненні крайнього можна продовжити свайпати, щоб перейти на перший.

MIUI 13 показали в роботі: відео

На другому відео показані нові віджети різних розмірів в MIUI 13. Вони схожі на те, що зараз можна бачити у "чистому" Android 12 та те, що вже реалізовано в операційний системі від Apple/

MIUI 13 показали в роботі: відео

Третій ролик демонструє нам бічну панель, що викликається свайпом, як у пристроях Samsung і OPPO. Вона дозволяє отримати швидкий доступ до різних додатків, просто зробивши свайп від краю екрану. Ще немає інформації, чи можна буде налаштовувати список програм, які можуть у ній розміститися. MIUI 13 показали в роботі: відео

Нагадаємо, останні чутки говорять, що MIUI 13 презентують в останні дні року – 28 грудня. Раніше засновник Xiaomi Лей Цзюнь вирішив підігріти цікавість до майбутньої презентації MIUI 13. Він особисто розкрив інформацію про приблизну дату виходу.