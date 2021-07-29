MIUI 13 отримає новий Центр управління і дві оригінальні функції

MIUI 13 отримає системи Natural Touch 2.0, Gesture Turbo 2.0 і новий Центр управління. Ймовірно, нову версію фірмової оболонки Xiaomi можуть представити на конференції, присвяченій Xiaomi Mi Mix 4.

Продовжують з'являтися нові подробиці про фірмову оболонку MIUI 13. Вона поповниться набором нових функцій, таких як новий Центр управління, функція Natural Touch 2.0, технологія розширення оперативної пам'яті, а також нові шрифти, іконки і ефекти.

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Що нового

Gesture Turbo 2.0. призначена для підвищення плавності анімації жестів.

Також очікується поява нової опції під назвою "маленьке вікно". Ймовірно, мова про плаваючі вікна, які з'явилися в Android 11.

Крім того, компанія також внесе деякі зміни в Центр управління. Наприклад, сповіщення про управління мультимедіа буде переміщено в Центр управління з Панелі сповіщень.

Natural Touch 2.0 буде видавати користувачам більш реалістичну зворотну реакцію на дотики, змахування і жести з різною інтенсивністю в залежності від установок.



Оновлення MIUI 13 / Фото Mysmartprice

Ймовірно, MIUI 13 можуть представити на конференції, присвяченій Xiaomi Mi Mix 4.

Нагадаємо, на початку місяця в мережі з'явилися зображення можливого смартфона Xiaomi з екраном, загнутим у всі чотири сторони. Взяті вони з патентної заявки, а це означає, що такий апарат не обов'язково з'явиться на ринку – в процесі розробки компанія може відмінити модель, якщо щось піде не так.