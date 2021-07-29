Продовжують з'являтися нові подробиці про фірмову оболонку MIUI 13. Вона поповниться набором нових функцій, таких як новий Центр управління, функція Natural Touch 2.0, технологія розширення оперативної пам'яті, а також нові шрифти, іконки і ефекти.

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Що нового

Gesture Turbo 2.0. призначена для підвищення плавності анімації жестів.

Також очікується поява нової опції під назвою "маленьке вікно". Ймовірно, мова про плаваючі вікна, які з'явилися в Android 11.

Крім того, компанія також внесе деякі зміни в Центр управління. Наприклад, сповіщення про управління мультимедіа буде переміщено в Центр управління з Панелі сповіщень.

Natural Touch 2.0 буде видавати користувачам більш реалістичну зворотну реакцію на дотики, змахування і жести з різною інтенсивністю в залежності від установок.



Оновлення MIUI 13 / Фото Mysmartprice

Ймовірно, MIUI 13 можуть представити на конференції, присвяченій Xiaomi Mi Mix 4.

Нагадаємо, на початку місяця в мережі з'явилися зображення можливого смартфона Xiaomi з екраном, загнутим у всі чотири сторони. Взяті вони з патентної заявки, а це означає, що такий апарат не обов'язково з'явиться на ринку – в процесі розробки компанія може відмінити модель, якщо щось піде не так.