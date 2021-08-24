Xiaomi підтвердила дату нової презентації міжнародних версій своїх продуктів. Відбудеться вона уже 15 вересня. Ймовірно, саме тоді й варто очікувати на появу глобальної версії MIUI 12.5 Enhanced Edition.

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Чого чекати

Оболонка MIUI одразу ж після виходу поламала багато смартфонів компанії.

Користувачі масово скаржилися на величезну кількість багів, які стосувалися інтерфейсу, функцій, сенсорної панелі та іншого.

Xiaomi неодноразово вибачалася за такий невдалий реліз системи і обіцяла виправити усе якомога швидше.

Компанія поспішила випустити проміжну версію 12.5 замість повноцінної 13 версії. Останню ж узагалі відклали на невизначений час, оскільки розробники не встигають допрацювати її до стабільного стану.

Проте і це ще не все. MIUI 12.5 виправила не всі "гріхи" операційної системи, тому компанія оголосила про спеціальну її версію Enhanced Edition. У ній очікуються в основному поліпшення, непомітні звичайному користувачеві, пов'язані з безпекою, обробкою даних, пам'яттю, підвищенням продуктивності.

Якихось нових функцій у ній очікувати не варто – їх, швидше всього, компанія приберегла для 13 версії.

MIUI 12.5 Enhanced Edition буде працювати на смартфонах Xiaomi, Redmi і Poco. Першими її отримають такі моделі:

Mi 11 Pro,

Mi 11 Ultra,

Mi 11,

Mi 10,

Mi 10 Pro,

Mi 11x Pro,

Mi 10T,

Mi 10T Pro,

Poco F3,

Poco F2 Pro.

Також 15 вересня можуть представити флагманські смартфони Mi 11T і Mi 11T Pro. Покажуть і міжнародні версії нещодавно анонсованих планшетів Mi Pad 5 і Mi Pad 5 Pro. Звертаємо увагу, що компанія оголосила про відмову від бренду Mi, тому ці моделі, а також усі наступні смартфони компанії, ймовірно, вийдуть лише зі згадкою "Xiaomi" у назві. А от Mix 4, який звичнив справжній фурор після презентації 10 серпня і був розкуплений за лічені хвилини, поки що залишається ексклюзивом китайського ринку.

MIUI 12.5 Enached Edition у Китаї встановлюється на смартфони користувачів ще з 13 серпня. Наразі її отримали 12 моделей.

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