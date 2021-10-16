Міцність iPhone 13 Pro порівняли з легендарним Nokia 3310
16 жовтня 2021 , 13:01Читать новость на русском
Джерело:YouTube
Nokia 3310 є не лише легендою у світі смартфонів, а й одним з найпопулярніших мемів у мережі. За весь час користувачі створили сотні зображень, у яких обігрували його як найміцнішу річ у світі. YouTube-блогер вирішив порівняти його з новим iPhone 13 Pro.
Автор ролика, який має 7,5 мільйона підписників на YouTube, кинув обидва телефони з висоти 20 поверхів. Однак ідеального падіння так і не вийшло.
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Результати експерименту
Весь процес фільмували у під'їзді, кидаючи смартфони у "колодязь" між сходами. Через кілька секунд вони починали сходити з траєкторії, вдаряючись у металеві поручні.
Результати випробування виявилися несподіваними:
- Nokia 3310 в пластиковому корпусі розлетівся на частини.
- Після падіння автор не став його збирати та вмикати, лише відшукав усі деталі.
- iPhone 13 Pro, який має корпус з нержавіючої сталі та захисне скло Ceramic Sheild, кидали знову і знову.
- Заднє захисне скло розбилося одразу.
- Передня панель руйнувалася поступово, однак перше падіння вона пережила відмінно.
- Кожен наступний удар поступово проявляв тріщини на екрані.
- Тести показали, що iPhone 13 Pro зібраний дуже добре. У результаті смартфон залишився в робочому стані.
Тест на міцність iPhone 13 Pro та Nokia 3310: відеоСвої краш-тести проводять не тільки техноблогери, а й компанії виробники. Так, нещодавно Tesla показала на відео як пікап трощить Model Y в рамках експерименту, який відтворив обставини реальної аварії.