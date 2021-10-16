Міцність iPhone 13 Pro порівняли з легендарним Nokia 3310

16 жовтня 2021 , 13:01
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Джерело:

YouTube

Nokia 3310 є не лише легендою у світі смартфонів, а й одним з найпопулярніших мемів у мережі. За весь час користувачі створили сотні зображень, у яких обігрували його як найміцнішу річ у світі. YouTube-блогер вирішив порівняти його з новим iPhone 13 Pro.

Автор ролика, який має 7,5 мільйона підписників на YouTube, кинув обидва телефони з висоти 20 поверхів. Однак ідеального падіння так і не вийшло.

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Результати експерименту

Весь процес фільмували у під'їзді, кидаючи смартфони у "колодязь" між сходами. Через кілька секунд вони починали сходити з траєкторії, вдаряючись у металеві поручні.

Результати випробування виявилися несподіваними:

  • Nokia 3310 в пластиковому корпусі розлетівся на частини.
  • Після падіння автор не став його збирати та вмикати, лише відшукав усі деталі.
  • iPhone 13 Pro, який має корпус з нержавіючої сталі та захисне скло Ceramic Sheild, кидали знову і знову.
  • Заднє захисне скло розбилося одразу.
  • Передня панель руйнувалася поступово, однак перше падіння вона пережила відмінно.
  • Кожен наступний удар поступово проявляв тріщини на екрані.
  • Тести показали, що iPhone 13 Pro зібраний дуже добре. У результаті смартфон залишився в робочому стані.

Тест на міцність iPhone 13 Pro та Nokia 3310: відео

Свої краш-тести проводять не тільки техноблогери, а й компанії виробники. Так, нещодавно Tesla показала на відео як пікап трощить Model Y в рамках експерименту, який відтворив обставини реальної аварії. 

 

Автор: Олександр Гайдамашко