Автор ролика, який має 7,5 мільйона підписників на YouTube, кинув обидва телефони з висоти 20 поверхів. Однак ідеального падіння так і не вийшло.

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Результати експерименту

Весь процес фільмували у під'їзді, кидаючи смартфони у "колодязь" між сходами. Через кілька секунд вони починали сходити з траєкторії, вдаряючись у металеві поручні.

Результати випробування виявилися несподіваними:

Nokia 3310 в пластиковому корпусі розлетівся на частини.

Після падіння автор не став його збирати та вмикати, лише відшукав усі деталі.

iPhone 13 Pro, який має корпус з нержавіючої сталі та захисне скло Ceramic Sheild, кидали знову і знову.

Заднє захисне скло розбилося одразу.

Передня панель руйнувалася поступово, однак перше падіння вона пережила відмінно.

Кожен наступний удар поступово проявляв тріщини на екрані.

Тести показали, що iPhone 13 Pro зібраний дуже добре. У результаті смартфон залишився в робочому стані.

Тест на міцність iPhone 13 Pro та Nokia 3310: відео

Свої краш-тести проводять не тільки техноблогери, а й компанії виробники. Так, нещодавно Tesla показала на відео як пікап трощить Model Y в рамках експерименту, який відтворив обставини реальної аварії.