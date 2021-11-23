На Місяці збудують атомний реактор для забезпечення енергією орбітальної бази

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) оголосило про плани щодо будівництва атомної електростанції на поверхні Місяця, яка має стати постійним джерелом енергії для населеної станції. У агентстві зазначають, що забезпечення стійкого перебування людини на Місяці стане істотним просуванням в освоєнні інших планет, таких як Марс.

Як планують доставляти реактор на Місяць

Атомний реактор планується побудувати на Землі, після чого його буде якимось чином доставлено на Місяць і введено в експлуатацію. При цьому потужність станції має бути не менше 40 кВт, а термін служби – не менше 10 років.

Цікаво NASA досліджує таємничу структуру на Місяці

До складу енергетичної системи увійдуть:

ядро ​​реактора, що працює на урані;

система перетворення тепла в енергію;

система управління тепловим режимом для виключення перегрівання реактора;

а також система розподілу енергії.

Вимоги до реактора

Вимоги включають можливість самостійно вимикатися і вмикатися без допомоги людини. Також реактор повинен мати змогу працювати з палуби місячного посадкового апарата. Реактор повинен бути транспортабельним, а його перевезення, встановлення та запуск в роботу не повинні займати багато часу.

Для зручного транспортування із Землі вага реактора не повинна перевищувати 6 тонн, він має вміщатися у контейнер діаметром 4 метри та довжиною в 6 метрів.

Пропозицій у рамках цієї програми прийматимуться до 19 лютого наступного року, а будівництво енергетичної системи має завершитись до 2030 року. Максимальна сума контракту – 5 мільйонів доларів.