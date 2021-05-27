До кінця десятиліття на Місяці може з'явитися унікальний дата-центр

Космічне агентство Італії (ASI) у рамках масштабної американської програми NASA Artemis ("Артеміда") з освоєння Місяця звернулося до виробника аерокосмічної продукції Thales Alenia Space. Завданням є опрацювання 16 концептуальних систем для підтримки життєдіяльності людей на природному супутнику нашої планети.

Програма Artemis фінансується урядом США, а участь у ній беруть Європейське космічне агентство (ESA), Японія, Канада, Австралія, Великобританія, Італія, ОАЕ та інші країні. Мета – висадка людей на Місяці і будівництво там населеної бази. Крім того, програма дозволить розробити технології, які в подальшому допоможуть в освоєнні Марса.

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Які завдання покладені на компанію Thales Alenia Space

Фахівцям Thales Alenia Space належить розробити концептуальний вигляд:

місячних роверів;

орбітальних платформ;

житлових модулів;

інфраструктури;

та місячний центр обробки даних (Lunar Data Center, LDC).

Для чого на Місяці центри обробки даних

Фахівці пояснюють, що майбутнім поселенцям будуть потрібні обчислювальні ресурси для підтримки роботи різних систем і установок. Однак використовувати наземні ЦОДи буде проблематично через затримки при передачі сигналу.

Тому пропонується побудувати дата-центр безпосередньо на Місяці. Його вигляд поки не визначений – він буде залежати від завдань, які належить вирішувати місячним серверам. У будь-якому випадку це буде унікальна система на основі передових технічних рішень, що володіє найвищим рівнем надійності.

Результати попередніх досліджень у рамках проєкту повинні бути готові до кінця поточного року. В експлуатацію місячний ЦОД може бути введений до кінця десятиліття. У рамках програми "Артеміда" також планується створити 4G-мережу на Місяці.