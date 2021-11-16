Щоб розуміти, які ресурси можуть бути на поверхні Місяця, потрібні довгі та клопітливі дослідження. На щастя, наш супутник – це, ймовірно, найкраще досліджене космічне тіло у Всесвіті (окрім Землі). Та все ж, ми не знаємо, чи є там вуглекислий газ у вигляді льоду (сухий лід). Його добування – це справа, яку можна вирішити. Та спочатку його треба знайти. Й нове дослідження у цьому допоможе.

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Астронавти місії "Аполлон-17" на поверхні Місяця / Фото NASA Project Apollo Archive

Холодні пастки для вуглекислого газу

У новому дослідженні мовиться, що вуглекислий газ у вигляді льоду слід шукати, звісно, на полюсах. Використавши дані про температури на поверхні Місяця за 11 років, науковці змогли розрахувати місяця розташування "сухого льоду" та нанести їх на мапу. Саме ці локації називаються "холодними пастками для вуглекислого газу".

Згідно із дослідженням такі пастки розташовані біля південного полюса супутника. Загальна їх площа становить близько 204 квадратних кілометрів. Найбільша локація розташована у кратері Амундсен – 82 квадратні кілометри. Та науковці зауважують, що сам факт наявності таких пасток не гарантує існуванню в них CO2.

"Холодні пастки для вуглекислого газу" – це місця на поверхні Місяця, де температура не підіймається вище за мінус 213 градусів за Цельсієм (60 градуса за Кельвіном), що досить близько до "абсолютного нуля" – мінус 273 градуси за Цельсієм. Такі постійно затінені локації сприяють тому, що молекули CO2 не розлітаються під дією високих температур.

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Ймовірне розташування локацій з твердим вуглекислим газом / Фото Phys

Для чого нам вуглекислий газ на Місяці?

Сухий лід – це важливий потенційний ресурс.