Про те, що ракета, яка вріжеться у Місяць може виявитися китайською повідомив астроном та учасник проєкту Project Pluto Білл Грей. Він з 2015 року спостерігає за астероїдами та іншими об'єктами, зокрема, й тими, що падають на Місяць.
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За словами Білла, вперше об'єкт був помічений астрономами, які працюють у рамках програми Catalina Sky Survey, яка покликана виявити потенційно небезпечні для Землі астероїди. З'ясувалося, що на відміну від космічних тіл природного походження, виявлений "астероїд" рухався не орбітою навколо Сонця, а навколо Місяця. Це дозволило припустити, що він має земне походження.
Чому вважається, що це може бути ракета Ілона Маска
Судячи з багатьох ознак, виявлених Греєм та іншими астрономами, об'єкт ідентифікували як одну з ракет SpaceX, ймовірно, верхній ступінь Falcon 9, запущений у лютому 2015 року для доставки супутника DSCOVR, який розмістили досить далеко від Землі на замовлення Національного управління з дослідження океанів і атмосфери (США) Астрономи припустили, що ракета мала вийти на орбіту Місяця через два дні після запуску.
Чому це може бути не Falcon 9
Лабораторія Jet Propulsion Laboratory NASA, яка стежить за активними космічними місіями, повідомила про те, що вихід Falcon 9 на орбіту Місяця через два дні після старту місії DSCOVR вкрай малоймовірний, оскільки, судячи з траєкторії Falcon 9, ракета повинна виявитися зовсім в іншій частині космосу.
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Чия ракета вріжеться у Місяць
Подальші дослідження показали, що основним претендентом на зіткнення з Місяцем 4 березня є частина китайської ракети Long March 3C, запущеної у жовтні 2014 року в рамках місії "Чан'е 5-T1". Після реконструкції можливої траєкторії її польоту, вчений припустив, що можна говорити саме про неї.
Грей наголосив, що вченим потрібно більше інформації про космічні запуски.
- В ідеалі аерокосмічні відомства повинні докладніше повідомляти про траєкторії і останнє місце розташування своїх ракет для того, щоб їх було легше ідентифікувати.
- У перспективі збиранням інформації міг би зайнятися якийсь міжнародний регулятор, а поки що астрономам доводиться виступати в ролі детективів.