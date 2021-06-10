Астронавти програми Apollo розповідали, що на Місяці пил стала для них великою проблемою. Вдихаючи її, людина отримувала подразнення. Пил потрапляв в очі, псував скафандри та електроніку. Але чому місячний пил такий небезпечний, а земний – ні?

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Чим небезпечний місячний пил

На Землі пил постійно піддається дії ерозії. Вода та вітер згладжують частинки пилу, роблячи їх гладенькими. Згадайте про каміння, яке лежить в річках – воно гладеньке через дію води. Та сама логіка й з пилом.

На Місяці або іншому космічному тілі, яке не має атмосфери ерозії теж немає. Частинки пилу, які утворилися через бомбардування поверхні мікрометеоритами не згладжуються та мають гострі краї.

Залишатися чистим на поверхні Місяця було нереально, адже астронавти перебували у незручних та громіздких скафандрах.

Немов цього недостатньо, місячний пил має ще одну неприємну особливість. Місяць "бомбардується" сонячним випромінюванням, а через це частинки пилу мають позитивний електричний заряд. Це означає, що пил прилипає до всього навкруги навіть без загострин на своїй поверхні.

Астронавти програми Apollo були з ніг до голови обліплені пилом. Вони заносили його до середини Місячного модуля. Через це люди вдихали його, що викликало подразнення та кашель. Окрім того, пил потрапляв в очі.

Мікроскопічний місячний реголіт забивала механізми, заважала роботі інструментів, викликала перегрів радіаторів та навіть порвала скафандри астронавтів.

До речі, скафандри астронавтів програми Apollo A7L були білого кольору, щоб ефективно відбивати сонячне проміння. Тому на світлинах з Місяця добре видно, як сірий іншопланетний пил забруднив їх.

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Так скафандр A7L Юджина Сернана виглядає на початку місії, коли він чистий / Фото Project Apollo Archive



Астронавт місії Apollo 17 Роналд Еванс / Фото Project Apollo Archive



Командир місії Apollo 17 Юджин Сернан / Фото Project Apollo Archive



Скафандри астронавтів місії Apollo 17 після виходу на поверхню Місяця / Фото Project Apollo Archive



Командир місії Apollo 17 Юджин Сернан після виходу на поверхню Місяця / Фото Project Apollo Archive

Як боротися з небезпечним місячним пилом

У NASA поки що немає чіткої відповіді на це питання. Проблемою місячного пилу зайнялися лише нещодавно, після оголошення про повернення людини Місяць в рамках програми Artemis.

Якщо на поверхні супутника людину від пилу захистить скафандр, то всередині бази захисту не буде. Тому NASA шукає шляхи розв'язання такої проблеми, як потрапляння небезпечних частинок до середини житлових об'єктів. Наприклад, астронавти Apollo намагалися боротися з пилом всередині Місячного модуля завдяки порохотягові, але це не принесло бажаних результатів.

У 2019 році Управління космічних технологій NASA заснувало Ініціативу інновацій на місячній поверхні. Ціль Ініціативи – створення нових технологій, необхідних для дослідження місячної поверхні. Однією з ключових задач, яку буде намагатися розв'язати Ініціатива – проблема місячного пилу.

Організацією будуть розглядаються активні та пасивні технології, які допоможуть пом'якшити наслідки для різних дослідницьких систем, таких як всюдиходи, енергосистеми, скафандри й інше наземне обладнання, на яке може негативно вплинути місячний пил.