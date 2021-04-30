Місячний календар на травень 2021 року

В основу місячного календаря на травень 2021 року покладені фази місячного циклу. У місячному календарі можна знайти застереження, що не варто робити у конкретні дні, а також інформацію про вплив Місяця на організм людини.
Дізнайтеся, коли в травні буде повня.
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|1 травня
|Спадаючий місяць
|19, 20 день
|2 травня
|Спадаючий місяць
|20, 21 день
|3 травня
|Третя чверть
|21, 22 день
|4 травня
|Спадаючий місяць
|22, 23 день
|5 травня
|Спадаючий місяць
|23, 24 день
|6 травня
|Спадаючий місяць
|24, 25 день
|7 травня
|Спадаючий місяць
|25, 26 день
|8 травня
|Спадаючий місяць
|26, 27 день
|9 травня
|Спадаючий місяць
|27, 28 день
|10 травня
|Спадаючий місяць
|28, 29 день
|11 травня
|Новий місяць
|29, 30, 1 день
|12 травня
|Зростаючий місяць
|1, 2 день
|13 травня
|Зростаючий місяць
|2, 3 день
|14 травня
|Зростаючий місяць
|3, 4 день
|15 травня
|Зростаючий місяць
|4, 5 день
|16 травня
|Зростаючий місяць
|5, 6 день
|17 травня
|Зростаючий місяць
|6, 7 день
|18 травня
|Зростаючий місяць
|7, 8 день
|19 травня
|Перша чверть
|8, 9 день
|20 травня
|Зростаючий місяць
|9, 10 день
|21 травня
|Зростаючий місяць
|10, 11 день
|22 травня
|Зростаючий місяць
|11, 12 день
|23 травня
|Зростаючий місяць
|12, 13 день
|24 травня
|Зростаючий місяць
|13, 14 день
|25 травня
|Зростаючий місяць
|14, 15 день
|26 травня
|Повний місяць
|15, 16 день
|27 травня
|Спадаючий місяць
|16, 17 день
|28 травня
|Спадаючий місяць
|17, 18 день
|29 травня
|Спадаючий місяць
|18 день
|30 травня
|Спадаючий місяць
|18, 19 день
|31 травня
|Спадаючий місяць
|19, 20 день
Сприятливі дні у цьому місяці: 5, 9, 13, 16, 17, 22, 26 травня. Несприятливі дні – 4, 7, 10, 14, 19, 25, 29 травня
Повний місяць у травні буде 26 числа.
Вплив фаз місяця на організм людини
Біоритми в організмі людини залежать від обертання Місяця навколо Землі. Місяць протягом 28 – 30 діб робить один оберт навколо Землі. Місячний місяць триває від молодика до молодика і складається з 30 днів.
Однак майже половина календарних місяців в році має незакінчений цикл і складається з 29 днів.
Фаза Новий Місяць – найкраща для того, щоб встановити перед собою нові цілі.
Період фази Півмісяця – це хороший час, щоб відновити нестачу, тому в цей час необхідно старатись правильно харчуватись.
Спадаючий Місяць – це фаза, під час якої тіло буде інтенсивно "позбуватися" від всього непотрібного. Тому це ідеальний час для звільнення від великої кількості накопиченої енергії.