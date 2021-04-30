Місячний календар на травень 2021 року

В основу місячного календаря на травень 2021 року покладені фази місячного циклу. У місячному календарі можна знайти застереження, що не варто робити у конкретні дні, а також інформацію про вплив Місяця на організм людини.

Дізнайтеся, коли в травні буде повня.

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Місячний календар на травень 1 травня Спадаючий місяць 19, 20 день 2 травня Спадаючий місяць 20, 21 день 3 травня Третя чверть 21, 22 день 4 травня Спадаючий місяць 22, 23 день 5 травня Спадаючий місяць 23, 24 день 6 травня Спадаючий місяць 24, 25 день 7 травня Спадаючий місяць 25, 26 день 8 травня Спадаючий місяць 26, 27 день 9 травня Спадаючий місяць 27, 28 день 10 травня Спадаючий місяць 28, 29 день 11 травня Новий місяць 29, 30, 1 день 12 травня Зростаючий місяць 1, 2 день 13 травня Зростаючий місяць 2, 3 день 14 травня Зростаючий місяць 3, 4 день 15 травня Зростаючий місяць 4, 5 день 16 травня Зростаючий місяць 5, 6 день 17 травня Зростаючий місяць 6, 7 день 18 травня Зростаючий місяць 7, 8 день 19 травня Перша чверть 8, 9 день 20 травня Зростаючий місяць 9, 10 день 21 травня Зростаючий місяць 10, 11 день 22 травня Зростаючий місяць 11, 12 день 23 травня Зростаючий місяць 12, 13 день 24 травня Зростаючий місяць 13, 14 день 25 травня Зростаючий місяць 14, 15 день 26 травня Повний місяць 15, 16 день 27 травня Спадаючий місяць 16, 17 день 28 травня Спадаючий місяць 17, 18 день 29 травня Спадаючий місяць 18 день 30 травня Спадаючий місяць 18, 19 день 31 травня Спадаючий місяць 19, 20 день

Сприятливі дні у цьому місяці: 5, 9, 13, 16, 17, 22, 26 травня. Несприятливі дні – 4, 7, 10, 14, 19, 25, 29 травня

Повний місяць у травні буде 26 числа.

Вплив фаз місяця на організм людини

Біоритми в організмі людини залежать від обертання Місяця навколо Землі. Місяць протягом 28 – 30 діб робить один оберт навколо Землі. Місячний місяць триває від молодика до молодика і складається з 30 днів.

Однак майже половина календарних місяців в році має незакінчений цикл і складається з 29 днів.

Фаза Новий Місяць – найкраща для того, щоб встановити перед собою нові цілі.

Період фази Півмісяця – це хороший час, щоб відновити нестачу, тому в цей час необхідно старатись правильно харчуватись.

Спадаючий Місяць – це фаза, під час якої тіло буде інтенсивно "позбуватися" від всього непотрібного. Тому це ідеальний час для звільнення від великої кількості накопиченої енергії.