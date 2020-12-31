Місячний календар на січень 2021 року містить важливі дні. У які дні будуть всі Місяць буде проходити різні фази – читайте в нашому матеріалі.

Коли у січні буде повня, розповідає 24 канал. Читайте також Місячний календар на грудень 2020 Місячний календар на січень 1 січня Спадаючий місяць 18, 19 день 2 січня Спадаючий місяць 19, 20 день 3 січня Спадаючий місяць 20, 21 день 4 січня Спадаючий місяць 21, 22 день 5 січня Спадаючий місяць 22 день 6 січня Третя чверть 22, 23 день 7 січня Спадаючий місяць 23, 24 день 8 січня Спадаючий місяць 24, 25 день 9 січня Спадаючий місяць 25, 26 день 10 січня Спадаючий місяць 26, 27 день 11 січня Спадаючий місяць 27, 28 день 12 січня Спадаючий місяць 28, 29 день 13 січня Новий місяць 29, 1, 2 день 14 січня Зростаючий місяць 2, 3 день 15 січня Зростаючий місяць 3, 4 день 16 січня Зростаючий місяць 4, 5 день 17 січня Зростаючий місяць 5, 6 день 18 січня Зростаючий місяць 6, 7 день 19 січня Зростаючий місяць 7, 8 день 20 січня Зростаючий місяць 8, 9 день 21 січня Перша чверть 9, 10 день 22 січня Зростаючий місяць 10, 11 день 23 січня Зростаючий місяць 11, 12 день 24 січня Зростаючий місяць 12, 13 день 25 січня Зростаючий місяць 13, 14 день 26 січня Зростаючий місяць 14, 15 день 27 січня Зростаючий місяць 15, 16 день 28 січня Повний місяць 16, 17 день 29 січня Спадаючий місяць 17, 18 день 30 січня Спадаючий місяць 18, 19 день 31 січня Спадаючий місяць 19, 20 день Сприятливі дні у цьому місяці: 4, 5, 21 січня. Несприятливі дні у січні: 8, 9, 12. Як стадії проходить Місяць Новий Місяць – період, коли місяць не видно.

Молодий Місяць – перша поява місяця на небі після нового місяця у вигляді вузького серпа.

Перша чверть – освітлена лише половина місяця.

Прибувающий Місяць.

Повний Місяць – період, коли місяць цілком освітлений.

Спадаючий Місяць.

Остання чверть – знову освітлена половина місяця.

Старий Місяць. Коли буде повня? Спадаючий Місяць – з 1 по 5 січня, з 7 по 12 та з 29 по 31 січня 2021 року.

Молодик або новий Місяці – 13 січня 2021 року.

Висхідний Місяць – з 14 по 20 та з 22 по 27 січня 2021 року.

Повня – 28 січня 2021 року.