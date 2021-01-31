Місячний календар на лютий у 2021 році містить важливі дні. Коли буде Новий Місяць, а коли повня – дізнаєтесь у матеріалі.

Джерело: 24 канал. З 1 лютого до 4 лютого буде Спадаючий місяць. Після 11 лютого Місяць стане Зростаючим. Читайте також Місячний календар на грудень 2020 Місячний календар на лютий 1 лютого Спадаючий місяць 20, 21 день 2 лютого Спадаючий місяць 21, 22 день 3 лютого Спадаючий місяць 22 день 4 лютого Третя чверть 22, 23 день 5 лютого Спадаючий місяць 23, 24 день 6 лютого Спадаючий місяць 24, 25 день 7 лютого Спадаючий місяць 25, 26 день 8 лютого Спадаючий місяць 26, 27 день 9 лютого Спадаючий місяць 27, 28 день 10 лютого Спадаючий місяць 28, 29 день 11 лютого Новий місяць 29, 30, 1 день 12 лютого Зростаючий місяць 1, 2 день 13 лютого Зростаючий місяць 2, 3 день 14 лютого Зростаючий місяць 3, 4 день 15 лютого Зростаючий місяць 4, 5 день 16 лютого Зростаючий місяць 5, 6 день 17 лютого Зростаючий місяць 6, 7 день 18 лютого Зростаючий місяць 7, 8 день 19 лютого Перша чверть 8, 9 день 20 лютого Зростаючий місяць 9, 10 день 21 лютого Зростаючий місяць 10, 11 день 22 лютого Зростаючий місяць 11, 12 день 23 лютого Зростаючий місяць 12, 13 день 24 лютого Зростаючий місяць 13, 14 день 25 лютого Зростаючий місяць 14, 15 день 26 лютого Зростаючий місяць 15, 16 день 27 лютого Повний місяць 16, 17 день 28 лютого Спадаючий місяць 17, 18 день Сприятливі дні у цьому місяці: 2, 3, 17. Несприятливі дні у лютому: 4, 11. Як стадії проходить Місяць Новий Місяць – період, коли місяць не видно.

Молодий Місяць – перша поява місяця на небі після нового місяця у вигляді вузького серпа.

Перша чверть – освітлена лише половина місяця.

Прибувающий Місяць.

Повний Місяць – період, коли місяць цілком освітлений.

Спадаючий Місяць.

Остання чверть – знову освітлена половина місяця.

Старий Місяць.