Місячний календар на лютий 2021
Місячний календар на лютий у 2021 році містить важливі дні. Коли буде Новий Місяць, а коли повня – дізнаєтесь у матеріалі.
Джерело: 24 канал.
З 1 лютого до 4 лютого буде Спадаючий місяць. Після 11 лютого Місяць стане Зростаючим.
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|1 лютого
|Спадаючий місяць
|20, 21 день
|2 лютого
|Спадаючий місяць
|21, 22 день
|3 лютого
|Спадаючий місяць
|22 день
|4 лютого
|Третя чверть
|22, 23 день
|5 лютого
|Спадаючий місяць
|23, 24 день
|6 лютого
|Спадаючий місяць
|24, 25 день
|7 лютого
|Спадаючий місяць
|25, 26 день
|8 лютого
|Спадаючий місяць
|26, 27 день
|9 лютого
|Спадаючий місяць
|27, 28 день
|10 лютого
|Спадаючий місяць
|28, 29 день
|11 лютого
|Новий місяць
|29, 30, 1 день
|12 лютого
|Зростаючий місяць
|1, 2 день
|13 лютого
|Зростаючий місяць
|2, 3 день
|14 лютого
|Зростаючий місяць
|3, 4 день
|15 лютого
|Зростаючий місяць
|4, 5 день
|16 лютого
|Зростаючий місяць
|5, 6 день
|17 лютого
|Зростаючий місяць
|6, 7 день
|18 лютого
|Зростаючий місяць
|7, 8 день
|19 лютого
|Перша чверть
|8, 9 день
|20 лютого
|Зростаючий місяць
|9, 10 день
|21 лютого
|Зростаючий місяць
|10, 11 день
|22 лютого
|Зростаючий місяць
|11, 12 день
|23 лютого
|Зростаючий місяць
|12, 13 день
|24 лютого
|Зростаючий місяць
|13, 14 день
|25 лютого
|Зростаючий місяць
|14, 15 день
|26 лютого
|Зростаючий місяць
|15, 16 день
|27 лютого
|Повний місяць
|16, 17 день
|28 лютого
|Спадаючий місяць
|17, 18 день
Сприятливі дні у цьому місяці: 2, 3, 17.
Несприятливі дні у лютому: 4, 11.
Як стадії проходить Місяць
- Новий Місяць – період, коли місяць не видно.
- Молодий Місяць – перша поява місяця на небі після нового місяця у вигляді вузького серпа.
- Перша чверть – освітлена лише половина місяця.
- Прибувающий Місяць.
- Повний Місяць – період, коли місяць цілком освітлений.
- Спадаючий Місяць.
- Остання чверть – знову освітлена половина місяця.
- Старий Місяць.
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