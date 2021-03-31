Місячний календар на квітень 2021

Джерело:24 канал
В основу місячного календаря на квітень 2021 року покладені фази місячного циклу. У цьому календарі ви знайдете застереження, що не варто робити у конкретні дні, а також інформацію про вплив Місяця на ваше самопочуття.
Дізнайтеся, коли в квітні буде повня.
До теми Місячний календар на березень 2021
|1 квітня
|Спадаючий місяць
|19 день
|2 квітня
|Спадаючий місяць
|19, 20 день
|3 квітня
|Спадаючий місяць
|20, 21 день
|4 квітня
|Третя чверть
|21, 22 день
|5 квітня
|Спадаючий місяць
|22, 23 день
|6 квітня
|Спадаючий місяць
|23, 24 день
|7 квітня
|Спадаючий місяць
|24, 25 день
|8 квітня
|Спадаючий місяць
|25, 26 день
|9 квітня
|Спадаючий місяць
|26, 27 день
|10 квітня
|Спадаючий місяць
|27, 28 день
|11 квітня
|Спадаючий місяць
|28, 29 день
|12 квітня
|Новий місяць
|29, 1, 2 день
|13 квітня
|Зростаючий місяць
|2, 3 день
|14 квітня
|Зростаючий місяць
|3, 4 день
|15 квітня
|Зростаючий місяць
|4, 5 день
|16 квітня
|Зростаючий місяць
|5, 6 день
|17 квітня
|Зростаючий місяць
|6, 7 день
|18 квітня
|Зростаючий місяць
|7, 8 день
|19 квітня
|Зростаючий місяць
|8, 9 день
|20 квітня
|Перша чверть
|9, 10 день
|21 квітня
|Зростаючий місяць
|10, 11 день
|22 квітня
|Зростаючий місяць
|11, 12 день
|23 квітня
|Зростаючий місяць
|12, 13 день
|24 квітня
|Зростаючий місяць
|13, 14 день
|25 квітня
|Зростаючий місяць
|14, 15 день
|26 квітня
|Зростаючий місяць
|15, 16 день
|27 квітня
|Повний місяць
|16, 17 день
|28 квітня
|Спадаючий місяць
|17, 18 день
|29 квітня
|Спадаючий місяць
|18, 19 день
|30 квітня
|Спадаючий місяць
|19 день
Сприятливі дні у цьому місяці: 6, 7, 28 квітня.
Несприятливі дні: 5, 14, 25 квітня
За місячним календарем на квітень циклічна зміна фаз Місяця буде в наступній послідовності: