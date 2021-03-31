В основу місячного календаря на квітень 2021 року покладені фази місячного циклу. У цьому календарі ви знайдете застереження, що не варто робити у конкретні дні, а також інформацію про вплив Місяця на ваше самопочуття.

Дізнайтеся, коли в квітні буде повня. До теми Місячний календар на березень 2021 Місячний календар на квітень 1 квітня Спадаючий місяць 19 день 2 квітня Спадаючий місяць 19, 20 день 3 квітня Спадаючий місяць 20, 21 день 4 квітня Третя чверть 21, 22 день 5 квітня Спадаючий місяць 22, 23 день 6 квітня Спадаючий місяць 23, 24 день 7 квітня Спадаючий місяць 24, 25 день 8 квітня Спадаючий місяць 25, 26 день 9 квітня Спадаючий місяць 26, 27 день 10 квітня Спадаючий місяць 27, 28 день 11 квітня Спадаючий місяць 28, 29 день 12 квітня Новий місяць 29, 1, 2 день 13 квітня Зростаючий місяць 2, 3 день 14 квітня Зростаючий місяць 3, 4 день 15 квітня Зростаючий місяць 4, 5 день 16 квітня Зростаючий місяць 5, 6 день 17 квітня Зростаючий місяць 6, 7 день 18 квітня Зростаючий місяць 7, 8 день 19 квітня Зростаючий місяць 8, 9 день 20 квітня Перша чверть 9, 10 день 21 квітня Зростаючий місяць 10, 11 день 22 квітня Зростаючий місяць 11, 12 день 23 квітня Зростаючий місяць 12, 13 день 24 квітня Зростаючий місяць 13, 14 день 25 квітня Зростаючий місяць 14, 15 день 26 квітня Зростаючий місяць 15, 16 день 27 квітня Повний місяць 16, 17 день 28 квітня Спадаючий місяць 17, 18 день 29 квітня Спадаючий місяць 18, 19 день 30 квітня Спадаючий місяць 19 день Сприятливі дні у цьому місяці: 6, 7, 28 квітня. Несприятливі дні: 5, 14, 25 квітня Як впливають фази місяця на людину Біоритми в організмі людини залежать від обертання Місяця навколо Землі.

Місяць протягом 28 – 30 діб робить один оберт навколо Землі.

робить один оберт навколо Землі. Місячний місяць триває від молодика до молодика і складається з 30 днів.

Однак майже половина календарних місяців в році має незакінчений цикл і складається з 29 днів.

Фаза Новий Місяць – найкраща для того, щоб встановити перед собою нові цілі.

– найкраща для того, щоб встановити перед собою нові цілі. Період фази Півмісяця – це хороший час, щоб відновити нестачу, тому в цей час необхідно старатись правильно харчуватись.

– це хороший час, щоб відновити нестачу, тому в цей час необхідно старатись правильно харчуватись. Спадаючий Місяць – це фаза, під час якої тіло буде інтенсивно "позбуватися" від всього непотрібного. Тому це ідеальний час для звільнення від великої кількості накопиченої енергії. За місячним календарем на квітень циклічна зміна фаз Місяця буде в наступній послідовності: Третя чверть – 4 квітня;

квітня; Новий Місяць – 12 квітня;

квітня; Перша чверть – 20 квітня;

квітня; Повний Місяць – 27 квітня.