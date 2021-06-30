Місячний календар на липень 2021 року: коли буде повня

Місячний календар на липень 2021 року складається з фаз місячного циклу. У календарі можна знайти інформацію про сприятливі дні та вплив Місяця на організм людини.

Розповідаємо про місячний календар. Ви можете дізнатися, коли буде повня і які дні липня є сприятливими для чогось нового.

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Місячний календар на липень 1 липня Спадаючий місяць 20, 21 день 2 липня Третя чверть 21, 22 день 3 липня Спадаючий місяць 22, 23 день 4 липня Спадаючий місяць 23, 24 день 5 липня Спадаючий місяць 24, 25 день 6 липня Спадаючий місяць 25, 26 день 7 липня Спадаючий місяць 26, 27 день 8 липня Спадаючий місяць 27, 28 день 9 липня Спадаючий місяць 28, 29 день 10 липня Новий місяць 29, 30, 1 день 11 липня Зростаючий місяць 1, 2 день 12 липня Зростаючий місяць 2, 3 день 13 липня Зростаючий місяць 3, 4 день 14 липня Зростаючий місяць 4, 5 день 15 липня Зростаючий місяць 5, 6 день 16 липня Зростаючий місяць 6, 7 день 17 липня Перша чверть 7, 8 день 18 липня Зростаючий місяць 8, 9 день 19 липня Зростаючий місяць 9, 10 день 20 липня Зростаючий місяць 10, 11 день 21 липня Зростаючий місяць 11, 12 день 22 липня Зростаючий місяць 12, 13 день 23 липня Зростаючий місяць 13, 14 день 24 липня Повний місяць 14, 15 день 25 липня Спадаючий місяць 15, 16 день 26 липня Спадаючий місяць 16, 17 день 27 липня Спадаючий місяць 17, 18 день 28 липня Спадаючий місяць 18, 19 день 29 липня Спадаючий місяць 19, 20 день 30 липня Спадаючий місяць 20, 21 день 31 липня Третя чверть 21, 22 день

Сприятливі та несприятливі дні:

Сприятливі дні у цьому місяці: 4, 8, 12, 15, 16, 21, 25 липня .

. Несприятливі дні у липня: 3, 6, 9, 13, 18, 24, 27 липня.

Посилена взаємодія Сонця та Місяця між собою провокує негативні дні. Це дні, коли Місяць негативно може впливати на людину. А сприятливими місячними днями є дні, коли на небі створюється аспект в 60 або 120 градусів між Сонцем і Місяцем.

Місячні фази в липні

За місячним календарем на липень 2021 року циклічна зміна фаз Місяця буде у наступній послідовності:

Молодик – 10 липня о 04 годині 16 хвилин.

Повний місяць – 24 липня о 05 годині 36 хвилин.

Зростаючий Місяць – з 11 по 23 липня.

Спадаючий Місяць – з 1 по 9, з 25 по 31 липня.

Місячне затемнення – немає.

Сонячне затемнення – немає.

Як впливають фази місяця на людину