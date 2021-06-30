Розповідаємо про місячний календар. Ви можете дізнатися, коли буде повня і які дні липня є сприятливими для чогось нового.
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|1 липня
|Спадаючий місяць
|20, 21 день
|2 липня
|Третя чверть
|21, 22 день
|3 липня
|Спадаючий місяць
|22, 23 день
|4 липня
|Спадаючий місяць
|23, 24 день
|5 липня
|Спадаючий місяць
|24, 25 день
|6 липня
|Спадаючий місяць
|25, 26 день
|7 липня
|Спадаючий місяць
|26, 27 день
|8 липня
|Спадаючий місяць
|27, 28 день
|9 липня
|Спадаючий місяць
|28, 29 день
|10 липня
|Новий місяць
|29, 30, 1 день
|11 липня
|Зростаючий місяць
|1, 2 день
|12 липня
|Зростаючий місяць
|2, 3 день
|13 липня
|Зростаючий місяць
|3, 4 день
|14 липня
|Зростаючий місяць
|4, 5 день
|15 липня
|Зростаючий місяць
|5, 6 день
|16 липня
|Зростаючий місяць
|6, 7 день
|17 липня
|Перша чверть
|7, 8 день
|18 липня
|Зростаючий місяць
|8, 9 день
|19 липня
|Зростаючий місяць
|9, 10 день
|20 липня
|Зростаючий місяць
|10, 11 день
|21 липня
|Зростаючий місяць
|11, 12 день
|22 липня
|Зростаючий місяць
|12, 13 день
|23 липня
|Зростаючий місяць
|13, 14 день
|24 липня
|Повний місяць
|14, 15 день
|25 липня
|Спадаючий місяць
|15, 16 день
|26 липня
|Спадаючий місяць
|16, 17 день
|27 липня
|Спадаючий місяць
|17, 18 день
|28 липня
|Спадаючий місяць
|18, 19 день
|29 липня
|Спадаючий місяць
|19, 20 день
|30 липня
|Спадаючий місяць
|20, 21 день
|31 липня
|Третя чверть
|21, 22 день
Сприятливі та несприятливі дні:
- Сприятливі дні у цьому місяці: 4, 8, 12, 15, 16, 21, 25 липня.
- Несприятливі дні у липня: 3, 6, 9, 13, 18, 24, 27 липня.
Посилена взаємодія Сонця та Місяця між собою провокує негативні дні. Це дні, коли Місяць негативно може впливати на людину. А сприятливими місячними днями є дні, коли на небі створюється аспект в 60 або 120 градусів між Сонцем і Місяцем.
Місячні фази в липні
За місячним календарем на липень 2021 року циклічна зміна фаз Місяця буде у наступній послідовності:
- Молодик – 10 липня о 04 годині 16 хвилин.
- Повний місяць – 24 липня о 05 годині 36 хвилин.
- Зростаючий Місяць – з 11 по 23 липня.
- Спадаючий Місяць – з 1 по 9, з 25 по 31 липня.
- Місячне затемнення – немає.
- Сонячне затемнення – немає.
Як впливають фази місяця на людину
- Від обертання Місяця навколо Землі залежать біоритми в організмі людини.
- Протягом 28 – 30 діб Місяць робить один оберт навколо Землі.
- Місячний місяць триває від молодика до молодика і складається з 30 днів.
- Однак майже половина календарних місяців в році має незакінчений цикл і складається з 29 днів.
- Найкраща фаза для того, щоб встановити перед собою нові цілі – Новий Місяць.
- Хороший час, щоб відновити нестачу, тому в цей час необхідно старатись правильно харчуватись у період фази Півмісяця.
- Фаза, під час якої тіло буде інтенсивно "позбуватися" від всього непотрібного – це спадаючий Місяць. Тому це ідеальний час для звільнення від великої кількості накопиченої енергії.