Дізнайтеся, коли в червні будуть сприятливі дні для чогось нового.
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|1 червня
|Спадаючий місяць
|20, 21 день
|2 червня
|Третя чверть
|21, 22 день
|3 червня
|Спадаючий місяць
|22, 23 день
|4 червня
|Спадаючий місяць
|23, 24 день
|5 червня
|Спадаючий місяць
|24, 25 день
|6 червня
|Спадаючий місяць
|25, 26 день
|7 червня
|Спадаючий місяць
|26, 27 день
|8 червня
|Спадаючий місяць
|27, 28 день
|9 червня
|Спадаючий місяць
|28, 29 день
|10 червня
|Новий місяць
|29, 30, 1 день
|11 червня
|Зростаючий місяць
|1, 2 день
|12 червня
|Зростаючий місяць
|2, 3 день
|13 червня
|Зростаючий місяць
|3, 4 день
|14 червня
|Зростаючий місяць
|4, 5 день
|15 червня
|Зростаючий місяць
|5, 6 день
|16 червня
|Зростаючий місяць
|6, 7 день
|17 червня
|Зростаючий місяць
|7, 8 день
|18 червня
|Перша чверть
|8, 9 день
|19 червня
|Зростаючий місяць
|9, 10 день
|20 червня
|Зростаючий місяць
|10, 11 день
|21 червня
|Зростаючий місяць
|11, 12 день
|22 червня
|Зростаючий місяць
|12, 13 день
|23 червня
|Зростаючий місяць
|13, 14 день
|24 червня
|Повний місяць
|14, 15 день
|25 червня
|Спадаючий місяць
|15, 16 день
|26 червня
|Спадаючий місяць
|16, 17 день
|27 червня
|Спадаючий місяць
|17, 18 день
|28 червня
|Спадаючий місяць
|18 день
|29 червня
|Спадаючий місяць
|18, 19 день
|30 червня
|Спадаючий місяць
|19, 20 день
Сприятливі дні у цьому місяці: 4, 8, 12, 15, 16 та 21 червня.
Несприятливі дні: 3, 6, 9, 13, 18, 24 та 27 червня.
Місячні фази в червні
За місячним календарем на червень 2021 року циклічна зміна фаз Місяця буде у наступній послідовності:
- Молодик – 10 червня о 13 годині 52 хвилини.
- Повний місяць – 24 червня о 21 год 39 хвилин.
- Зростаючий Місяць з 1 по 9 та з 25 по 30 червня.
- Спадаючий Місяць з 11 по 23 червня.
- Місячне затемнення – немає.
- Сонячне затемнення – 10 червня.
Як впливають фази місяця на людину
- Від обертання Місяця навколо Землі залежать біоритми в організмі людини.
- Протягом 28 – 30 діб Місяць робить один оберт навколо Землі.
- Місячний місяць триває від молодика до молодика і складається з 30 днів.
- Однак майже половина календарних місяців в році має незакінчений цикл і складається з 29 днів.
- Найкраща фаза для того, щоб встановити перед собою нові цілі – Новий Місяць.
- Хороший час, щоб відновити нестачу, тому в цей час необхідно старатись правильно харчуватись у період фази Півмісяця.
- Фаза, під час якої тіло буде інтенсивно "позбуватися" від всього непотрібного – це спадаючий Місяць. Тому це ідеальний час для звільнення від великої кількості накопиченої енергії.