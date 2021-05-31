Дізнайтеся, коли в червні будуть сприятливі дні для чогось нового.

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Місячний календар на червень 1 червня Спадаючий місяць 20, 21 день 2 червня Третя чверть 21, 22 день 3 червня Спадаючий місяць 22, 23 день 4 червня Спадаючий місяць 23, 24 день 5 червня Спадаючий місяць 24, 25 день 6 червня Спадаючий місяць 25, 26 день 7 червня Спадаючий місяць 26, 27 день 8 червня Спадаючий місяць 27, 28 день 9 червня Спадаючий місяць 28, 29 день 10 червня Новий місяць 29, 30, 1 день 11 червня Зростаючий місяць 1, 2 день 12 червня Зростаючий місяць 2, 3 день 13 червня Зростаючий місяць 3, 4 день 14 червня Зростаючий місяць 4, 5 день 15 червня Зростаючий місяць 5, 6 день 16 червня Зростаючий місяць 6, 7 день 17 червня Зростаючий місяць 7, 8 день 18 червня Перша чверть 8, 9 день 19 червня Зростаючий місяць 9, 10 день 20 червня Зростаючий місяць 10, 11 день 21 червня Зростаючий місяць 11, 12 день 22 червня Зростаючий місяць 12, 13 день 23 червня Зростаючий місяць 13, 14 день 24 червня Повний місяць 14, 15 день 25 червня Спадаючий місяць 15, 16 день 26 червня Спадаючий місяць 16, 17 день 27 червня Спадаючий місяць 17, 18 день 28 червня Спадаючий місяць 18 день 29 червня Спадаючий місяць 18, 19 день 30 червня Спадаючий місяць 19, 20 день

Сприятливі дні у цьому місяці: 4, 8, 12, 15, 16 та 21 червня.

Несприятливі дні: 3, 6, 9, 13, 18, 24 та 27 червня.

Місячні фази в червні

За місячним календарем на червень 2021 року циклічна зміна фаз Місяця буде у наступній послідовності:

Молодик – 10 червня о 13 годині 52 хвилини.

Повний місяць – 24 червня о 21 год 39 хвилин.

Зростаючий Місяць з 1 по 9 та з 25 по 30 червня.

Спадаючий Місяць з 11 по 23 червня.

Місячне затемнення – немає.

Сонячне затемнення – 10 червня.

Як впливають фази місяця на людину