Кривавий місць: місячне затемнення та супермісяць 26 травня – все, що потрібно знати про подію

У середу, 26 травня, відбудеться місчне затемнення , яке триватиме 14 хвилин. Це період, коли у мережі з'являється чимало фейків про те, як затемнення впливає на психологічний стан людей та інша антинаукова маячня. Розповідаємо про те, що відбувається із місяцем, як це працює і що означає.

У кінці травня відбудеться цікава подія – повний місяць у поєднанні з місячним затемненням. У результаті цього рідкісного явища природний супутник Землі буде здаватися більшим та матиме багряне забарвлення.

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Супермісяць відбувається під час збігу повного місяця з перигеєм, під час найбільшого зближення Місяця із Землею. Подібне природне явище унікальне, хоча попереднє повне затемнення з "кривавим" Місяцем було торік, винятковість нинішнього затемнення саме у тому, що Місяць буде величезним.

Ду та коли можна побачити затемнення

Повне місячне затемнення, коли Місяць відбудеться 26 травня, о 14:18 (за київським часом). Шкода, але для жителів України його не буде видно. Спостерігати його можна буде на більшій частині території США, Австралії та деяких частин Південної Америки.

Чому Місяць стає багряним

Річ у тім, що затемнення, як місячне, так і сонячне, відбуваються тоді, коли Сонце, Земля, яка обертається навколо нього, і Місяць, що обертається навколо Землі, стають в одну лінію. Коли наша планета опиняється між Сонцем та Місяцем, вона кидає тінь на супутник.

Саме тоді ми і можемо спостерігати часткове або повне місячне затемнення. Але чому ж місяць стає багряним? Все через те, що промені синьої частини спектру розсіюються у атмосфері, навідміну від червоних, які мають довшу довжину хвилі. Це й забарвлює для нас Місяць у криваво-червоний колір.

Як це вплине на людей

Ті, хто зможе спостерігати за цим прекрасним природнім феноменом однозначно отримають масу позитивних емоцій та яскравих вражень. Інші ж зможуть насолодитися фотографіями із соцмереж. Впринципі це увесь вплив, який взагалі може мати таке явище на людину.

Не варто вірити у залякування та попередження астрологів, які кожне місячне чи сонячне затемнення використовують для створення та розповсюдження фейків та іншої антинаукової маячні без жодної дока