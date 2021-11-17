Місячне затемнення 19 листопада 2021 року: що потрібно знати

Сонячні затемнення – річ доволі рідкісна, а от місячні – ні. Місячні затемнення трапляються доволі часто, тому багато людей їх бачили. Наприкінці 2021 року землян чекає ще одне таке затемнення. Ба більше, воно буде трішки вирізнятися серед інших.

Здавна сонячні та місячні затемнення носили сакральне значення для людей. Щоправда, місячні були не такими "важливими", як сонячні, адже виглядають вони не так ефектно. У 2021 році вже відбулося одне місячне затемнення. Це трапилося 26 травня, тепер же чекаємо на наступне 19 листопада.

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Так виглядає часткове місячне затемнення: дивитись відео

Що потрібно знати про місячне затемнення 19 листопада 2021 року

Першочергово потрібно знати, що в Україні ми затемнення не побачимо. Найкраще подію можна буде спостерігати з території Північної Америки та деяких островів Тихого океану. У Південній Америці, Східній Азії, Австралії та Новій Зеландії умови теж сприятимуть спостереженням.



Місячне затемнення 19 листопада / Фото Time and Date

Затемнення буде частковим, а не повним. Земна тінь накриє майже усю поверхню Місяця, але невеликий клаптик, освітлений Сонцем, лишиться. Всього тінню буде покрито 97% поверхні Місяця.

Наш супутник на момент затемнення фактично буде перебувати в апогеї – точці орбіти, яка найвіддаленіша від Землі. Нас та Місяць розділятиме приблизно 405 тисяч кілометрів.

Визначне це затемнення своєю тривалістю – 3 години 28 хвилин та 23 секунди. Це буде найдовше затемнення за останні 100 років, найдовше часткове місячне затемнення з 1440 року та найдовше часткове місячне затемнення до 2669 року.

Це затемнення, як й усі інші, абсолютно ніяк не впливає на ваше здоров'я чи на інші фактори життя людини.