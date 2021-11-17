Здавна сонячні та місячні затемнення носили сакральне значення для людей. Щоправда, місячні були не такими "важливими", як сонячні, адже виглядають вони не так ефектно. У 2021 році вже відбулося одне місячне затемнення. Це трапилося 26 травня, тепер же чекаємо на наступне 19 листопада.

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Так виглядає часткове місячне затемнення: дивитись відео

Що потрібно знати про місячне затемнення 19 листопада 2021 року

Першочергово потрібно знати, що в Україні ми затемнення не побачимо. Найкраще подію можна буде спостерігати з території Північної Америки та деяких островів Тихого океану. У Південній Америці, Східній Азії, Австралії та Новій Зеландії умови теж сприятимуть спостереженням.



Місячне затемнення 19 листопада / Фото Time and Date

Затемнення буде частковим, а не повним. Земна тінь накриє майже усю поверхню Місяця, але невеликий клаптик, освітлений Сонцем, лишиться. Всього тінню буде покрито 97% поверхні Місяця.

Наш супутник на момент затемнення фактично буде перебувати в апогеї – точці орбіти, яка найвіддаленіша від Землі. Нас та Місяць розділятиме приблизно 405 тисяч кілометрів.

Визначне це затемнення своєю тривалістю – 3 години 28 хвилин та 23 секунди. Це буде найдовше затемнення за останні 100 років, найдовше часткове місячне затемнення з 1440 року та найдовше часткове місячне затемнення до 2669 року.

Зверніть увагу! Це затемнення, як й усі інші, абсолютно ніяк не впливає на ваше здоров'я чи на інші фактори життя людини.