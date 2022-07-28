Дослідники знайшли ідеальне місце для будівництва баз на Місяці

Планетологи за допомогою орбітального зонда LRO виявили, що температура ґрунту всередині місячних провалів вища, ніж на поверхні Місяця, а самі вони представляють теплові пастки. Через це провали придатні для розміщення в них дослідних баз.

На Місяці є 16 підтверджених круглих провалів, вперше подібні елементи поверхні природного супутника Землі було виявлено орбітальним зондом SELENE у 2009 році. Вони виникають при обваленні стелі лавових трубок або печер через сейсмічну активність або інших процесів, мають діаметр від 15 до 150 метрів і, переважно, знаходяться в місячних морях.

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Чому провали чудово підходять для місячних баз

Провали цікаві для вчених із двох причин – вони дозволяють вивчити структури підповерхневих шарів, а також розглядаються як можливе місце для перших місячних поселень, які отримають у цьому випадку додатковий захист від космічного та сонячного випромінювання.

Група планетологів на чолі з Тайлером Хорватом з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі представили результати моделювання температури та освітленості внутрішньої частини місячних провалів у Морі Спокою та Морі Мрії на основі даних, отриманих у період з липня 2009 року до березня допомоги радіометра DLRE (Diviner Lunar Radiometer Experiment), встановленого на борту апарату LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter), що працює на навколомісячній орбіті.



Різниця температур в південь та північ / Фото Tyler Horvath

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Виявилося, що місячні провали є ефективними тепловими пастками з піковими температурами понад 420 кельвінів, що приблизно на 20 кельвінів вище, ніж в околицях провалу протягом місячного дня.

Температура в затіненій внутрішній частині ям і печера також вища, ніж на поверхні Місяця протягом місячної ночі і може підтримуватися на рівні 290 кельвінів. Через це провали є стабільним тепловим середовищем, яке підходить для довгострокової колонізації та дослідження Місяця, в тому числі розміщення баз.