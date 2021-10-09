Місто під містом: у Туреччині виявили 6000-літнє поселення

У турецькому поселенні Трабзон знайшли споруди, які належать до часів Давнього Риму. Вчені припускають, що під сучасним містом може бути сховано древні артефакти, які розкажуть більше про історію Трабзона.

Вік споруд, які знайшли під Трабзоном, може сягати до 6 тисяч років.

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Підземне місто чекає на археологів

Вчені повідомляють, що під Трабзоном знаходиться безліч артефактів, які датовані 4 тисячами років до нашої ери.

Як ми знаємо, Трабзон – одне з найдавніших портових міст Анатолії. Це одне з рідкісних міст, що належали Риму і раніше, у якому є і замок, і порт. Схоже, що під ним сховані надбання давнішої цивілізації,

– розповів доктор Кошкун Еруз з Трабзонської асоціації охорони цінностей.

Територія в Трабзоні, де знайшли артефакти / Фото haberturk

Що відомо про Анатолію Анатолія – це історична назва азійської частини Туреччини. Назва походить з грецької мови та означає "схід сонця". Територію так охрестили приблизно 3 тисячі років тому. Згодом римляни, які прийшли на ці землі, назвали Анатолію "Близьким Сходом".

Науковець зазначив, що місто приймало різні громади протягом 6 тисяч років.

Є ще один Трабзон під Трабзоном. Сліди історичного міста знаходяться під землею,

– заявив Еруз.

За його словами, влада має працювати над тим, щоб місто стало туристичною окрасою та приваблювало дослідників для розкопок. Еруз зазначає, що адміністрація міста має донести мешканцям свою реальну історію.

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Знахідки під історичною будівлею потребують вивчення

Рештки давньоримських артефактів знайшли на території монастиря на схилі Бозтепе. Монастир було засновано у ХIV столітті, а в XIX святиня набула своєї остаточної форми. Під час реставрації під святилищем виявили наконечник списа, який має вік приблизно 6 тисяч років.

Розкопки проводилися під монастирем / Фото haberturk

Еруз наголосив на тому, що треба продовжувати дослідження та сканувати споруди.

Трабзон сповнений історичних споруд, а також стоячих споруд, які приховані під його ґрунтом. Необхідно планувати проєкти, які будуть спрямовані на дослідження підземних пам’яток,

– сказав науковець.