Мисливці-збирачі Ізраїлю жили краще за інших: дослідження

Вивчаючи прадавні археологічні пам'ятники, науковці дізнаються багато чого нового про наших пращурів. Наприклад, як вони жили та чим харчувалися. І такі дані часто виявляються цікавішими, ніж вважалося.

Глобальне потепління чи похолодання однаково може принести посуху у певні регіони. Так, наприклад, понад 23 тисячі років тому під час льодовикового максимуму льодовики "відтягнули" на себе значну кількість води, що викликало посуху на території сучасного Ізраїля. Тоді на узбережжі Тиверіадського озера, що обміліло, оселилися люди.

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Поселення мисливців-збирачів в уяві художника / Фото Greelane

Як жили люди з Ohalo II

Пізніше Тиверіадське озеро затопило табір мисливців-збирачів, що отримав назву Ohalo II. Але у 80-х роках XX століття посуха знову спричинила падіння рівня води у водоймі й науковці виявили давнє поселення. Археологічні розкопи проводилися у кілька етапів й сьогодні ми можемо прочитати про їхні результати.

Виявилося, що жителі Ohalo II непогано почувалися на узбережжі озера, яке також називають Галілейським Морем. Поки в той же самий час в інших куточках світу люди гинули від голоду через зміни клімату, жителі Ohalo споживали найрізноманітнішу їжу.

На території Ohalo II виявили залишки шістьох помешкань, місця, де регулярно розводили багаття, могилу дорослого чоловіка, своєрідне звалище, знаряддя праці та інші речі. Територія археологічного комплексу сягає 2 тисяч квадратних метрів.

В Ohalo II археологи розкопали тисячі кісток різних тварин: оленів, зайців, лисиць та інших. Також були виявлені залишки рослинної їжі. Команда дослідників ретельно проаналізувала знахідки та дійшла до висновку, що мисливці-збирачі 23 500 – 22 500 тисяч років тому мали дуже різноманітний та багатий раціон. Це різко вирізняло їх від інших подібних груп в інших поселеннях, яким часто не вистачало їжі.